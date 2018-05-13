Ростовчанка потребовала от МЧС ответить за сгоревший на глазах пожарного дом

Ростов-на-Дону, 13 мая. Учительница из Ростовской области готовится подать иск к МЧС, по мнению 27-летней женщины, ее дом сгорел из-за бездействия пожарников. Инцидент произошел в декабря 2017 года.

Ростовчкана из села Алексеево-Лозовское рассказала, что во время пожара сотрудник МЧС даже не смог выломать дверь горящего дома. На основании жалобы учительницы МЧС провело служебную проверку, но сотрудники ведомства не нашли нарушений устава.

Женщина, оставшаяся с двумя детьми без дома, хочет добиться справедливости в суде. Она добавила, что вместо команды пожарных к ней прибыл 54-летний местный житель, который даже не прошел стажировку. При тушении крыши плотный мужчина отказался взбираться на лестницу. Таким образом дом сгорел на глазах у местной жительницы и пожарного.

Сам пожарный считает, что сделал все возможное. Он подчеркнул, что экипаж в поселке состоит всего из двух человек — пожарного и водителя, а старый ЗИЛ перевозит недостаточно для пожаротушения воды, пишет RT.