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«Против нее была страна»: Гурцкая объяснила, кто виноват в провале Самойловой на «Евровидении»
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    «Против нее была страна»: Гурцкая объяснила, кто виноват в провале Самойловой на «Евровидении»

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    «Против нее была страна»: Гурцкая объяснила, кто виноват в провале Самойловой на «Евровидении»

    Москва, 13 мая. Представительница России на «Евровидении» Юлия Самойлова в прошлом году могла выступить гораздо лучше, чем в этом, если бы ей позволили это сделать украинские власти, которые проводили музыкальный конкурс.

    Такое мнение высказала известная российская певица Диана Гурцкая, объясняя причину неудачи Самойловой, которая не смогла пробиться в финал «Евровидения-2018». По ее словам, за год у девушки накопилась психологическая усталость, которая сказалась на ее выступлении.

    «Юля молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше», — отметила Гурцкая.

    При этом она отметила, что некорректно примешивать жалость к оценке вокальных данных Самойловой, поскольку в музыке все равны, передает РИА Новости.

    Напомним, что  Юлия Самойлова в этом году выступала на «Евровидении» с песней I Won't Break. Она так и не смогла пробиться в финал конкурса, поскольку не набрала достаточно голосов со стороны жюри и зрителей.

     

    Автор: Антон Соколов
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