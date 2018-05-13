«Против нее была страна»: Гурцкая объяснила, кто виноват в провале Самойловой на «Евровидении»

Москва, 13 мая. Представительница России на «Евровидении» Юлия Самойлова в прошлом году могла выступить гораздо лучше, чем в этом, если бы ей позволили это сделать украинские власти, которые проводили музыкальный конкурс.

Такое мнение высказала известная российская певица Диана Гурцкая, объясняя причину неудачи Самойловой, которая не смогла пробиться в финал «Евровидения-2018». По ее словам, за год у девушки накопилась психологическая усталость, которая сказалась на ее выступлении.

«Юля молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше», — отметила Гурцкая.

При этом она отметила, что некорректно примешивать жалость к оценке вокальных данных Самойловой, поскольку в музыке все равны, передает РИА Новости.

Напомним, что Юлия Самойлова в этом году выступала на «Евровидении» с песней I Won't Break. Она так и не смогла пробиться в финал конкурса, поскольку не набрала достаточно голосов со стороны жюри и зрителей.