Смартфон Samsung Galaxy J5 резко подешевел в России

Москва, 13 мая. Смартфон Samsung Galaxy J5 2017 года резко подешевел в России. Несмотря на то, что рекомендованная розничная стоимость гаджета составляет 15 990 рублей, на данный момент его можно приобрести всего за 12 550 рублей.

Как сообщает портал «Астера», за эту сумму покупатели получат сертифицированное устройство 16 гигабайтами постоянного флеш-хранилища и 2 гигабайтами оперативной памяти. При этом на него действует официальна гарантия от Samsung.

Гаджет получил 13-мегапиксельную встроенную и фронтальную камеры, разрешения которых составляют 13 Мп каждая. J5 2017 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1280 на 720 мегапикселей, а также процессором Exynos 7870 Octa.

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S8 возглавил рейтинг лучших смартфонов прошлого года по версии портала TechRadar.