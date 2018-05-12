«Русские победы принесли нам свободу»: в Греции три дня с размахом праздновали День Победы. Колонка Владимира Тулина

Три дня проходили в Греции торжества, посвященные победе во Второй мировой войне. Они состоялись в девяти городах, участие в них приняли тысячи людей. Всестороннюю помощь оказали правительство и вооруженные силы Греческой республики. Завершились торжества грандиозным салютом в столице страны — Афинах.

Официально в Греции победу во Второй мировой войне отмечают 28 октября. Это государственный праздник и нерабочий день, когда проводятся военный и студенческие парады и демонстрации.

У праздника интересное название: День Охи. «Охи» по гречески означает «нет» («да» на этом языке — «нэ»). Это связано с событиями 1940 года, когда в этот день премьер-министр Греции Иоаннис Метаксас произнес это слово в ответ на требование главы фашистской Италии Бенито Муссолини разместить в Греции его войска. За этим последовало нападение итальянских войск, и Греция вступила в войну, которая продолжалась на ее территории до октября 1944 года.

Несмотря на то, что Италия на Балканах по численности армии в почти в три раза превосходила Грецию, к удивлению всего мира, греки стали наносить ей поражение за поражением. К апрелю 1941 года они не только изгнали итальянцев со своей земли, но и начали освобождать от фашистов Албанию, которую те захватили в апреле 1939 года. Эта была первая победа Антигитлеровской коалиции в войне. Она, а также разрыв Югославией своего союза с Третьим Рейхом, заставили Гитлера прийти на помощь Муссолини и перебросить свои войска на Балканы. Нападение на СССР было отложено на пять недель, и это стало реальным вкладом Греции в нашу будущую победу. Немецкие воздушные десантники понесли огромные потери при захвате греческого острова Крит с 20 по 31 мая 1941 года, и в результате предполагаемые воздушные десанты при нападении на СССР были отменены.

Гитлер 4 мая 1941 года заявил в рейхстаге:

«Историческая справедливость обязывает меня заявить, что из всех противников, которые нам противостояли, греческий солдат сражался с наибольшим мужеством. Он сдался только тогда, когда дальнейшее сопротивление стало невозможным и бесполезным».

Известно, что в Греции против нацистов воевали и подразделения Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, которые отправил туда Уинстон Черчилль, опасаясь что Греция заключит сепаратный мир.

Наступление войск Германии и Италии против Югославии и Греции начались 6 апреля 1941 года. Греки удержали позиции на границе с Болгарией. Однако 11 апреля британский генерал Эдвард Уилсон приказал своим войскам отойти на юг. В результате граница с Югославией осталась незащищенной, и этим воспользовались нацисты, окружив греческие войска в Албании, а затем и полностью разбив греческую оборону. Уже 13 апреля начал обсуждаться план эвакуации войск под британским командованием, отступление превратилось в бегство, которое назвали «новым Дюнкерком».

Командир разведывательного батальона дивизии СС «Адольф Гитлер» Курт Майер позже вспоминал:

«Бесчисленные британские машины выстроились на дороге. Некоторые трофеи оказались нам весьма кстати. Мы даже нашли в целости и сохранности бронетранспортеры и небольшие пулеметы Брена на них.»

О том, как «сражались» в Греции войска союзников численностью 62,6 тысяч человек, свидетельствует такой факт: убитыми и ранеными они потеряли около двух тысяч, а в плен сдались 14 тысяч.

В мае 1941 года вся территория страны была захвачена и поделена на оккупационные зоны Италии, Германии и Болгарии. Но на этом борьба греков не закончилась: появилось партизанское движение — третье по своей значимости после СССР и Югославии. Уже в ночь на 31 мая 1941 года Манолис Глезос со своим другом Апостолосом Сантосом сорвали флаг со свастикой над Акрополем. За это Шарль де Голль назвал Манолиса Глезоса «первым партизаном Второй мировой войны».

Накануне Дня Победы он сказал в интервью:

«Мы, греки, чувствуем особую гордость — мы единственный народ, который не воевал против Советского Союза. Когда немцы объявили мобилизацию армии, чтобы воевать против Советского Союза, и создали пункт мобилизации, здание на площади Каникос был взорвано и были убиты как немцы, находившиеся там, так и те греки, которые поддержали идею воевать. Так была сорвана попытка создать армию, чтобы воевать с Советским Союзом».

Действительно, если посмотреть справки Управления по делам военнопленных и интернировонных при НКВД СССР, то там можно встретить статистику на пленных всех европейских национальностей: от португальцев и люксембуржцев до шведов и датчан. Но греков там нет.

К октябрю 1944 года в рядах партизан насчитывалось 140 тысяч греков. Так же, как в Белоруссии, на севере Греции существовали так называемые партизанские республики — полностью освобожденные от оккупантов районы, где были сформированы органы власти. Первое восстание против оккупантов вспыхнуло уже в сентябре 1941 года в городе Драма и окрестных селах.

Так же, как в СССР, в Греции оккупанты пытались утопить сопротивление в крови и уничтожали населенные пункты вместе с их жителями. Так было в Кердилиа, где погибли 230 человек, в Калаврите — 677, Дистомо — около 600, Парамитья — 201 человек. Так как в движении сопротивления участвовали даже инвалиды, то 30 ноября 1943 года эсесовцы и их местные подручные расстреляли 283 из них. Тысячи греков погибли в концентрационном лагере «Хайдари» в Афинах. В то время, как зимой 1941–42 годов умирали от голода жители блокадного Ленинграда, по той же причине погибли и 300 тысяч греков.

Тем не менее партизанская война не прекращалась, греческие патриоты взрывали мосты, пускали под откос эшелоны и даже убили генерала Кренца, за которого немцы расстреляли 200 заложников. В Греции вынужденно находились десять немецких дивизий численностью 140 тысяч человек и 250 тысяч итальянцев 11-й армии, которые были так нужны Гитлеру на Восточном фронте. Немецкие войска ушли из Греции в октябре 1944 года после того, как их союзники Италия, Болгария и Румыния перебежали на сторону Антигитлеровской коалиции, и они оказались под угрозой окружения. Всего не дожили до освобождения страны 435000 греков. Это больше, чем потери США (417000) или Великобритании (380000). А ведь к началу войны в Греции проживали всего 7,2 миллиона человек.

Однако греки не приписывают себе в заслугу том, что они сами освободили свою страну, как это делают в Албании, Черногории и Македонии, а всегда помнят о роли Советской Армии. Именно поэтому в Греции вместе с Днем Охи торжественно отмечают и День Победы как знак признательности нашей стране за освобождение.

В этом году празднование началось еще 6 мая у памятника советскому солдату, который был открыт в 2005 году. В то время, как в некоторых странах Восточной Европе памятники нашим солдатам сносят и оскверняют, в Греции их, наоборот, устанавливают. Собравшиеся возложили цветы, вспомнили павших советских солдат. Немало их погибло в лагерях военнопленных на греческой земле, а те немногие, кому удалось бежать, воевали в местных партизанских отрядах.

Затем начался автопробег по центральным улицам Афин, в котором приняли участие 60 автомобилей. Желающих было больше, но греческая полиция, опасаясь пробок в центре столицы, установила ограничение. На капот каждой машины был закреплен плакат, посвященный Дню Победы, а из окон виднелись развевающиеся флаги.

Вместе со Знаменем Победы были государственные символы не только России и Греции, но и Белоруссии, Молдовы, Армении и Грузии. Это стало своеобразным доказательством, что дружба народов СССР не умерла. Завершился автопробег на центральной площади греческой столицы — Синтагма. Там состоялся концерт, на котором прозвучали песни военных лет.

Также в рамках празднования Дня Победы прошло множество других мероприятий: концерт «Неугасима память поколений» в афинском кинотеатре Алкионис,возложение венков к памятнику советскому солдату работниками мэрии. На Крите в городе Ханья были возложены венки к могиле неизвестного солдата и на могилы советских воинов на кладбище святого Луки. В Салониках состоялось богослужение и возложение цветов на союзническом кладбище «Зейтенлик».

7 мая состоялись траурный митинг и возложение цветов в селе Месовуно, где 24 апреля 1944 года трое бежавших из лагеря для военнопленных советских солдат Андрей, Алексей и Рубен (их фамилии неизвестны) в течение нескольких часов, находясь в ущелье, сдерживали карателей, давая возможность отойти своим товарищам по партизанскому отряду. Они погибли, и после освобождения Греции их тела были перезахоронены на центральной площади села. Как сказал местный житель Валериос Папаниколау:

«Эти трое русских своим героизмом превзошли подвиг трехсот спартанцев».

Главные события праздника прошли в Афинах 9 мая. В 10 часов утра к Памятнику советскому солдату пришли представители Коммунистической партии Греции. Состоялся митинг, где сравнивали события в Греции в 1944 году и сейчас. Выступающие напомнили, что через два дня после бегства нацистов из Греции, сюда вернулись англичане, которых никто не звал, и опираясь на бывших приспешников-нацистов, начали бороться против коммунистов. В 1947 году им на смену пришли американцы. Все это привело к гражданской войне, которая продолжалась три года и стоила жизни 55 тысяч греков:

«Тогда, в 40-е годы, итальянцы, немцы, англичане и американцы пытались поставить наш народ на колени силой оружия, а сейчас они хотят добиться того же экономическими методами и у нас только один союзник — Россия. Поэтому Греция должна прекратить свое участие в санкциях против нее».

Главной фигурой празднования был бывший партизан Ставрос Игнатиадис, который пришел на встречу в красной футболке с портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и надписью «Будущее за нами». Он напомнил:

«Русские удивительный народ. В 1944 году они без единого выстрела в Греции принесли освобождение нам от немецких нацистов, а в 2014 году они снова без единого выстрела принесли освобождение крымским грекам от украинских нацистов».

После возложения цветов к памятнику Ставрос Игнатиадис вместе с соратницей по партии почтил павших советских бойцов приветствием «Рот фронт!».

После этого были еще возложения цветов, а я решил посмотреть, что происходит у памятника павшим в 1941 году британским, австралийским и новозеландским солдатам, который находится на Марсовом поле. Он представляет собой мраморную колонну высотой раз в шесть выше, чем памятник советским солдатам. На ее вершине богиня Афина со щитом и мечом, а у подножия — сильно исхудавшая и облезшая львица, непонятно что символизирующая. Перед колонной — три мраморных гроба с гербами государств. Памятник был открыт в 1952 году, а мрамор для него добывали партизаны, захваченные после окончания гражданской войны в 1949 году. Ни одного цветка, и даже человека возле памятника не было, хотя у находящегося неподалеку тут же на Марсовом поле мемориалу священному отряду — единственному подразделению Греции, которое боролось с германскими нацистами до мая 1945 года, цветы были в большом количестве.

После этого я посетил Дворец Заппейон, перед которым проводились в 1896 году соревнования на первых Олимпийских играх современности. Именно тут должна была пройти заключительная часть празднования Дня Победы — трансляция видеозаписи парада с Красной площади в Москве и праздничный концерт. На огромной площади перед дворцом уже развевались на флагштоках по три государственных флага Греции и России, были расставлены тысячи стульев.

Вскоре приехала полевая кухня, и военнослужащие греческой армии начали ее устанавливать и готовить гречневую кашу с мясом. Это был подарок от командования сухопутных войск Греции. Случай уникальный: военнослужащие НАТО угощали патриотов России. Позже стало известно, что кашу покушали три тысячи человек.

Местом сбора участников акции «Бессмертный полк» была назначена русская церковь Святой Троицы. Оттуда он шел около километра до самого известного места греческой столицы — могилы неизвестного солдата, а потом — в обратном направлении — до Дворца Заппейон еще около двух километров. Таким образом, вся акция прошла в историческом центре Афин, и удалось избежать длительного закрытия одной из центральных магистралей города — проспекта Амалиаса — на долгое время, хотя колона была длинной: по разным оценкам в марше «Бессмертного полка» приняли участие до пяти тысяч человек.

Пока собирались участники марша с портретами своих ветеранов, прошел детский концерт. В Афинах, кроме школы при посольстве России, есть около десятка русских воскресных школ, и ученики каждой подготовили песни, танцы и стихи военных лет. В Греции многие участники «Бессмертного полка», кроме георгиевских ленточек, носят пилотки времен Великой Отечественной войны с красной звездой. У приходивших людей, помимо портретов своих родственников, были флаги Победы, Бессмертного полка, СССР, России, Греции, ДНР, ЛНР, Болгарии. Были и государственные флаги всех стран, входивших ранее в СССР, кроме Украины и Прибалтики.

При этом нельзя сказать, что Украина совсем не участвовала в праздновании Дня Победы в Греции. Только участие ее было очень своеобразным. О нем сообщил один из пришедших, который прочитал на своем мобильном телефоне, что посольство Украины в Греции направило официальную ноту протеста по поводу того, что в возложении венков на союзническом кладбище «Зейтенлик» в Салониках вместе с представителями греческих властей приняли участие и представители ЛНР и ДНР.

Позже я прочитал этот протест. Там в одном из абзацев было написано:

«Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 миллионов украинцев, и сегодня, когда Украина снова страдает от внешней агрессии».

Как-то было не очень понятно, что же, по мнению украинских дипломатов, стало трагедией для украинского народа: победа над нацизмом или Вторая мировая война? Судя по тому, что во Львове торжественно отмечают 75-летие создания дивизии СС «Галичина», а во многих украинских городах есть памятники и улицы, названные в честь Степана Бандеры — активного пособника Третьего Рейха, — то явно первая. Отстранение представителей Украины от празднования Дня Победы во всех странах — еще одно доказательство этого.

Участники «Бессмертного полка» отреагировали на заявление украинского дипломатического представительства скандированием лозунга «Фашизм не пройдет!», который повторили еще несколько раз во время марша. Вообще в Греции очень хорошо относятся к республикам Новороссии: после того, как украинская армия в октябре 2014 года обстреляла греческое село Сартана и убила семь его жителей, греки хорошо представляют, против кого они борются. Не случайно в Афинах работает представительский офис Донецкой народной республики, и ни на одном марше «Бессмертного полка» я не видел столько флагов ДНР и ЛНР.

Среди собравшихся выделялся георгиевской ленточкой на рясе отец Григорий — настоятель русского храма в Афинах, а также русский и грек, одетые в советскую форму времен войны. Было много греков с портретами партизан. Одна гречанка вместо портрета родственника несла фотографию президента России Владимира Путина на параде «Бессмертного полка» в Москве в 2017 году. Вскоре появился и главный участник марша — Циала Мелитоновна Кантария. Ее отец вместе с Михаилом Егоровым водрузил знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года. Теперь она несла это знамя во главе колоны «Бессмертного полка». За ней в первом ряду шли послы России и Казахстана в Греции — Андрей Маслов и Алексей Волков — с портретами своих родных.

Люди несли портреты своих ветеранов и пели песни «Священная война», «Катюша» и, конечно, «День Победы». Несмотря на то, что движение было перекрыто, греческие водители не возмущались, а выходили из машин и приветственно махали участникам марша. Вскоре шествие достигло могилы неизвестного солдата. Она расположена у бывшего королевского дворца — ныне парламента Греции. Эта могила — условная. В ней нет останков погибшего героя. Но тем не менее это место для греков — священное, и его охраняют эвзоны — элитное подразделение греческой армии, одетое в форму 19-го века с юбкой фустанеллой. К самой могиле никого не пускают. На нее возлагают венки в День Охи и во время официальных визитов глав иностранных государств. Однако в честь марша «Бессмертного полка» руководство Греции сделало исключение, и Циала Кантария принесла знамя Победы к могиле неизвестного солдата, а посол России Андрей Маслов и военный атташе генерал-майор Геннадий Можаев возложили венок.

Затем шествие двинулось к Дворцу Заппейон. Там каждому давали газету «Панорама» на греческом языке, полностью посвященную Дню Победы. Над сценой был установлен огромный монитор, и пока люди стояли в очереди за гречневой кашей, они могли видеть трансляцию Парада Победы на Красной площади. Когда участники парада запели гимн России, его подхватил и многотысячный хор в Афинах.

Затем перед тысячами собравшихся выступил советник премьер-министра Греции Димитрос Фанадис, который заявил:

«Бессмертный полк» — это великое явление, которое снова поставило в строй 27 миллионов погибших. И мы обязаны вместе с ними бороться против разрушения памятников советским воинам в Польше и Прибалтике, мы обязаны бороться против того, что уцелевшие нацистские преступники маршируют по улицам Львова и Риги и считаются там национальными героями, мы обязаны вместе бороться против того, что Советскую Армию-освободительницу называют захватчиком».

Выступление Циалы Кантария было эмоциональным и лаконичным:

«Дорогие граждане и гражданки! Решающую роль в победу во Второй мировой войне сыграли народы СССР. С праздником Победы, дорогие товарищи!».

Председатель выпускников советских и российских вузов дал высокую оценку высшему образованию в нашей стране, перечислив тех, кто, выпустившись, занял высокие должности в Греции. Он призвал всех к объединению «в борьбе против фашизма, который поднимает голову не только в Греции, но и на Украине».

После этого начался концерт, где играл оркестр военно-воздушных сил Греции. Вначале прозвучали гимны России и Греции, которые пели тысячи присутствующих. Затем начали исполнять песни военных лет, начав со «Священной войны». Когда прозвучало попурри из русских народных песен, на экране появились видео достопримечательностей городов нашей страны. Прозвучало известное произведение «Море любви» греческого композитора-коммуниста, который прошел через нацистские застенки. Также на двух языках прозвучала песня «Журавли». С огромным восторгом тысячи присутствующих восприняли исполнение «Севастопольского вальса». Завершился концерт традиционным исполнением песни «День Победы». Затем небо над Афинами озарилось праздничным салютом, и долго еще не смолкало многотысячное «Ура!».

То, как в Греции отметили 73-ю годовщину победы, подтверждает духовную близость между нашими народами. Немного найдется в Европе народов, с которыми нам почти не пришлось воевать. На наши набеги на Византийскую империю и прибитие щита князя Олега к воротам Константинополя греки ответили нам через тысячу лет захватом Херсона и Николаева во время гражданской войны. Красная Армия их вскоре выбила оттуда, и больше никаких военных конфликтов между нами никогда не было. Зато трудно перечислить все войны, где мы были союзниками, в том числе — обе мировые. Например, греки с огромным уважением относятся к нашему прославленному адмиралу Федору Ушакову. Он, изгнав французов с острова Корфу и других Ионических островов, провозгласил в 1800 году создание Республики Семи Островов —первого государства греков после захвата их страны турками в середине 15-го века.

Греция — единственная страна в мире, которая полностью выходила из НАТО в 1974 году. Это случилось в знак протеста против поддержки США турецкой агрессии на Кипре. Хотя в 1981 году она вернулась в этот военный блок, но очередной выход никто в Греции не исключает, учитывая, что НАТО заявило о своей нейтральной позиции в случае обострения отношений Греции с Турцией.

Над Эгейским морем десятилетиями идет так называемая холодная воздушная война между греческими и турецкими летчиками. Жертвами ее стали десять пилотов с обеих сторон. Напряженной стала обстановка и на морских границах Греции. 4 мая 2018 года турецкое судно Karmate попыталось протаранить корабль ВМС Греции «Арматолос» в нейтральных водах. Греческим морякам удалось увернуться, и удар пришелся по касательной, не причинив разрушений. После этого турецкое судно ушло в свои территориальные воды. В феврале этого года были протаранены греческий корабль береговой охраны «Гавдос» и катер «Никифорос», которые после этого вынуждены были прервать боевое дежурство.

О том, что греки давно не являются послушными исполнителями приказов НАТО, а, соответственно, и США, доказывает случай, который произошел в 1999 году. Тогда авиация НАТО бомбила Югославию, а греческий эсминец «Фемистокол» получил приказ идти к побережью этой страны. Младший лейтенант Маринос Рицудис заявил о своем отказе участвовать в выполнение этого приказа и подал рапорт своему командиру и военно-морскому прокурору. Когда греки узнали о его поступке, в его поддержку выступили миллионы людей во всех уголках страны. Командование не рискнуло отправить его в тюрьму, а просто присудило ему 2,5 года условно и уволило с флота. Но главное, что приказ об отправке эсминца «Фемистокола» к берегам Югославии был отменен. Так один греческий патриот предотвратил участие своей страны в преступной войне.

Сейчас в интервью российскому журналисту он рассказал: