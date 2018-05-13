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В Керчи готовятся открыть движение транспорта по автоподходу к мосту в Крым
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    В Керчи готовятся открыть движение транспорта по автоподходу к мосту в Крым

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    В Керчи готовятся открыть движение транспорта по автоподходу к мосту в Крым

    Москва, 13 мая. В ближайшие дни будет открыто рабочее движение по автоподходу со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив. 

    «Открытие движения по путепроводу связано с предстоящим запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту, которое состоится в ближайшие дни», — сообщает в воскресенье пресс-служба государственного комитета дорожного хозяйства Крыма.

    Как отметили в комитете, сегодня с 13.00 будет разрешено пустить рабочее движение на путепроводе на пересечении автомобильного подхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Благодаря этому будет обеспечена транспортная связь между центром города и микрорайоном Аршинцево.

    Мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. В декабре 2019 года должен состояться запуск железнодорожной части моста.

    Автор: Тимур Румянцев
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