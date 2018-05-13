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Беспилотник ВВС США подлетел к России со стороны Украины
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    Беспилотник ВВС США подлетел к России со стороны Украины

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    Беспилотник ВВС США подлетел к России со стороны Украины

    Москва, 13 мая. Беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль российско-украинской границы в районе Харьковской области, сообщил сервис PlaneRadar в микроблоге Twitter.

    Американский дрон вылетел с базы военно-политического блока НАТО Сигонелла на Сицилии. По данным сервиса, беспилотник вошел в украинское воздушное пространство около семи утра. Известно, что к десяти часам дрон пролетел вдоль границы Белгородской области, а также совершил облет вдоль линии фронта в Донбассе. Напомним, что в последнее время полеты беспилотников США у границ с РФ участились.

    Автор: Ирина Селезнева
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