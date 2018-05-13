Беспилотник ВВС США подлетел к России со стороны Украины
Москва, 13 мая. Беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль российско-украинской границы в районе Харьковской области, сообщил сервис PlaneRadar в микроблоге Twitter.
Американский дрон вылетел с базы военно-политического блока НАТО Сигонелла на Сицилии. По данным сервиса, беспилотник вошел в украинское воздушное пространство около семи утра. Известно, что к десяти часам дрон пролетел вдоль границы Белгородской области, а также совершил облет вдоль линии фронта в Донбассе. Напомним, что в последнее время полеты беспилотников США у границ с РФ участились.
07:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.
#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq