Меню
Политика
«Харьков и Донбасс для Киева тоже «серая зона»: в Крыму ответили на призыв украинского писателя отказаться от полуострова
Происшествия
Холодную воду отключили в 250 псковских квартирах
Следующая новость
Загрузка...

    «Харьков и Донбасс для Киева тоже «серая зона»: в Крыму ответили на призыв украинского писателя отказаться от полуострова

    2462

    «На четвертый год дошло»: в Крыму ответили на призывы украинского писателя отказаться от претензий на полуостров

    Киев, 13 мая. Писатель Василий Шкляр призвал украинцев перестать «дурить себя» и признать, что Украине Крым не нужен, поскольку является «серой зоной» и «чужой территорией», где много «природных» россиян, которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в России».

    «Наконец-то хоть до одного дошло. Крым Российский всегда был, есть, и будет всегда Российским!» — заметили в ответ пользователи соцсетей. «На четвертый год стало доходить…», — пишет Евгений Гусев.

    При этом некоторые участники обсуждения предположили, что после «прозрения» Шкляру придется очень несладко. «Объявят российским агентом, не иначе», — шутят в комментариях.

    Заявления украинского деятеля не оставили равнодушными и блогеров из Донбасса. «Донбасс, это тоже для вас серая зона. Люди с Донбасса никогда не будут частью украины и не примут то, что сейчас творится в этой стране», — заметил Ai Hlu.

    С ним согласился еще один участник обсуждения Евгений Мартынов, заметив при этом, что Киеву следует пересмотреть свое отношение не только к Донбассу и к Крыму. «Новороссия, Донбасс и Харьков вам тоже не нужны», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.