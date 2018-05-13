«Харьков и Донбасс для Киева тоже «серая зона»: в Крыму ответили на призыв украинского писателя отказаться от полуострова

Киев, 13 мая. Писатель Василий Шкляр призвал украинцев перестать «дурить себя» и признать, что Украине Крым не нужен, поскольку является «серой зоной» и «чужой территорией», где много «природных» россиян, которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в России».

«Наконец-то хоть до одного дошло. Крым Российский всегда был, есть, и будет всегда Российским!» — заметили в ответ пользователи соцсетей. «На четвертый год стало доходить…», — пишет Евгений Гусев.

При этом некоторые участники обсуждения предположили, что после «прозрения» Шкляру придется очень несладко. «Объявят российским агентом, не иначе», — шутят в комментариях.

Заявления украинского деятеля не оставили равнодушными и блогеров из Донбасса. «Донбасс, это тоже для вас серая зона. Люди с Донбасса никогда не будут частью украины и не примут то, что сейчас творится в этой стране», — заметил Ai Hlu.

Донбасс, это тоже для вас серая зона. Люди с Донбасса никогда не будут частью украины и не примут то, что сейчас творится в этой стране — Ai Hlu (@ai_hlu) May 13, 2018

С ним согласился еще один участник обсуждения Евгений Мартынов, заметив при этом, что Киеву следует пересмотреть свое отношение не только к Донбассу и к Крыму. «Новороссия, Донбасс и Харьков вам тоже не нужны», — подчеркнул он.