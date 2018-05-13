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Корабли ВМФ РФ подняли флаги в Севастополе в честь 235-летия основания Черноморского флота
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    Корабли ВМФ РФ подняли флаги в Севастополе в честь 235-летия основания Черноморского флота

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    Корабли ВМФ РФ подняли флаги в Севастополе в честь 235-летия основания Черноморского флота

    Севастополь, 13 мая. Российские моряки в воскресенье отметили в Севастополе 235-летие со дня основания Черноморского флота РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

    Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, после чего во Владимирском соборе, где покоятся российские адмиралы, состоялся молебен во славу русских моряков.

    Корабли ВМФ РФ подняли флаги в Севастополе в честь 235-летия основания Черноморского флота

    Руководство Черноморского флота в сопровождении почетного караула возложило цветы к памятнику российском императрице Екатерины II, которая основала ЧФ и Севастополь. Венки также были возложены к памятникам знаменитых российских адмиралов и моряков.

    После небольшого театрального представления, показывающего основные этапы становления флота, в Севастополе состоялся концерт военных духовых оркестров и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

    Корабли ВМФ РФ подняли флаги в Севастополе в честь 235-летия основания Черноморского флота

    «У российского военного флота на Черном море большая славная история, на примерах которой растёт поколение молодых воинов, познающих азы флотской службы, равняясь на подвиги и славу старших поколений», — заявил командующий флотом адмирал Александр Витко.

    Автор: Антон Соколов
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