Корабли ВМФ РФ подняли флаги в Севастополе в честь 235-летия основания Черноморского флота

Севастополь, 13 мая. Российские моряки в воскресенье отметили в Севастополе 235-летие со дня основания Черноморского флота РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, после чего во Владимирском соборе, где покоятся российские адмиралы, состоялся молебен во славу русских моряков.

Руководство Черноморского флота в сопровождении почетного караула возложило цветы к памятнику российском императрице Екатерины II, которая основала ЧФ и Севастополь. Венки также были возложены к памятникам знаменитых российских адмиралов и моряков.

После небольшого театрального представления, показывающего основные этапы становления флота, в Севастополе состоялся концерт военных духовых оркестров и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.