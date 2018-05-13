Донбасс сегодня: война в ДНР перешла в горячую фазу, крупное поражение ВСУ и «перемога» Киева

Армия ДНР отражает танковые атаки ВСУ. Попытка прорыва украинских войск под Горловкой закончилась несоизмеримыми потерями. Украинские СМИ празднуют «перемогу». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Война в ДНР перешла в горячую фазу

В минувшие сутки украинские войска 33 раза открывали огонь по 10 населенным пунктам Донецкой народной республики. Горячей точкой на карте боев стало горловское направление. На границе Никитовского района Горловки и подконтрольного киевским силовикам Дзержинска республиканские силы отражали танковые атаки противника. Помимо танков украинские солдаты задействовали минометы различных типов, боевые машины пехоты и бронетранспортёры.

Мариупольское и донецкое направление обстреливались менее интенсивно, но также с применением минометов, БМП, БТР и гранатометов. Всего солдатами Киева выпущено более тысячи танковых снарядов, мин и гранат. В результате ранения получили двое мирных жителей Горловского района ДНР. Разрушены и частично повреждены 12 домов.

Направление обороны Луганской народной республики

Все чаще армия «Незалежной» задействует артиллерию при обстреле населенных пунктов ЛНР. За минувшие сутки зафиксировано 7 атак на позиции народной милиции республики и мирные поселки. Из подконтрольных ВСУ районов Крымского и Попасной велся обстрел по населенным пунктам Калиново, Желобок и Знаменка. Применялась артиллерия калибром 122-мм, 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы разных типов.

Радостно возвеселивши

В пятницу в украинских информационных изданиях появились сообщение об очередной «перемоге» украинских «освободителей Донбасса», которые сумели занять еще один поселок в так называемой «серой зоне» и отбросить «оккупанта» (ДНР — прим. ФАН).

Эти «победные» сообщения приходили на фоне, как оказалось, бесцельного визита украинского президента в Германию и предшествовали его поездке в зону силовой операции в город Артемовск Донецкой области в присутствии американских кураторов. Что это за «перемога», кто ее «творцы» и каково стратегическое значение, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в Донбассе.

ВСУ совершили прорыв под Горловкой

Речь в сообщениях украинских СМИ, конечно же, идёт о «взятии» войсками ВСУ поселка Чигари между Горловкой и Дзержинском. Только штаб киевских силовиков и пресса умалчивают детали этой нелепой операции, которая проводилась силами двух взводов. Задача — занять часть Никитовского района Горловки и закрепиться. Вполне возможно, что в случае успеха украинские силовики дали бы возможность частям, дислоцирующимся в Дзержинске, выйти к непосредственным границам Горловки и в ходе наступательной операции продвинуться дальше.

Сделано это было бы с двух направлений: Дзержинска (к северо-западу от Горловки) и из района Светлодарска (северо-восток). В результате могли бы возникнуть предпосылки к наступлению на район Углегорск-Дебальцево с целью отрезать армейские корпуса Донецкой и Луганской республик друг от друга.

Результат прорыва

Но планам «освободителей» не суждено было сбыться. Встреча с силами республиканской армии оказалась очень «горячей». Наступающая сторона была отброшена назад. Армия Украины потеряла две высоты в указанном районе и закрепилась лишь в тактически невыгодном для себя поселке Чигари — в низине, тем самым подставив под удар и используя как прикрытие местных жителей. Но главное, в ходе боя украинцы понесли серьезные, с точки зрения масштаба операции, потери: девять человек убиты, пятеро ранены.

«Перемога», усердно раскрученная в медийном пространстве, на поверку оказалась лишь нелепой попыткой скрыть масштабы провала и глупости командования, желавшего, вероятно, накануне прибытия своего лидера Порошенко, организовать «подарок вождю». Ключевыми ошибками украинского командования в этой операции военнослужащие республиканской армии называют, во-первых, неграмотное планирование, во-вторых, задействование небольшого количества техники и личного состава.

Но, «победителей», как говорится, не судят…