Сирия: корреспондент ФАН посетил полевую кухню, организованную матерями солдат САА, в Хаме

В период конфликта не только солдаты, но и многие мирные граждане Сирии старались внести свой посильный вклад в скорейший разгром террористических группировок и возвращение к мирной жизни. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил провинцию Хама и познакомился с сирийскими женщинами, посвятившими себя приготовлению еды для солдат правительственной армии САР.

Кухня, которая существует на средства спонсоров и работники которой трудятся на безвозмездной основе, находится в городе Таль Сальхаб к северо-западу от Хамы. Хусама, Гали и другие женщины, с которыми удалось встретиться нашему репортеру, работают совершенно бесплатно, считая это своим долгом перед их родной страной, сыновьями и армией.

Одна из собеседниц корреспондента ФАН рассказала, что они даже просили переместить их кухню на фронт, дабы помогать своим детям посильным трудом прямо вблизи военных действий. Хусама отметила, что того требует долг матери и гражданина своей страны. Им, однако, было отказано, но, несмотря на это, они продолжили свое дело.

«Мы делаем это, чтобы помочь родине и нашим солдатам. Мы как матери должны помогать нашим детям, нашим бойцам, нашей армии. Мы даже попросили разрешения отправиться на фронт и готовить там для того, чтобы всех кормить. К сожалению, нам отказали, обосновывая это тем, что ситуация была сложная. В период этого тяжелого кризиса каждая мать или сестра должна встать на поддержку САА, кто как может», — подчеркнула Хусама.

Другая женщина, также работающая на кухне в Таль Сальхабе, поделилась, что транспортировка еды в зону военных действий отнимает немало времени и средств, но все-таки приготовленные ими блюда за время сирийского конфликта достигали различных точек, где в определенный период кризиса велись ожесточенные бои.

«Мы начинаем готовить в шесть утра, делаем все необходимое, чтобы к 12.00 все было полностью готово. Ровно в полдень приезжают солдаты и забирают с собой блюда для последующей раздачи их на передовых позициях у фронта. Единственным препятствием в нашей работе является перевозка еды, а именно автомобили. Но наша еда доезжала до Идлиба, Ар-Растана, Алеппо и множества других городов Сирии», — заметила Гали.

Она также добавила, что ее собственный сын тоже служит в сирийской армии, однако для нее все солдаты САА как будто бы родные дети.