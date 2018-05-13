Немцы делают реверанс в сторону Киева, но действовать будут в своих интересах

Приезд на Украину германского министра экономики и энергетики Петера Альтмайера накануне его переговоров в Москве и встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель в Сочи обусловлен «политесом, который вынужден соблюдать Берлин по отношению к Евросоюзу».

Такое мнение высказал в разговоре с Федеральным агентством новостей сопредседатель Киевского Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич.

«Поскольку главной темой переговоров с российской стороной будут перспективы газового сотрудничества и непосредственно совместный проект магистрального газопровода «Северный поток — 2», то Берлин должен успокоить своих партнеров по Евросоюзу, а также Киев, мол, он не забывает об общеевропейских интересах», — говорит Марунич.

Правда, уверен эксперт, «ничего нового Альтмайер в Киеве не услышит, поскольку свои аргументы Украина озвучивала неоднократно». Германия же, по словам Марунича, изначально считала «Северный поток — 2» чисто коммерческим проектом (хотя ряд европейских стран увидели в нем политическую подоплеку). Так что «доводы Киева на позицию немецкого правительства не повлияют, но немцы готовы еще раз их вежливо выслушать».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов также разделяет точку зрения, что заезд в Киев по пути Москву Петера Альтмайера носит «демонстративный характер по отношению к европейским союзникам», и не более того.

«Тем более что Россия пока не ведет речь о стопроцентном отказе от украинского транзита, допуская возможность сохранить определенные объемы транспортировки газа через ее территорию, если Киев предложит экономические привлекательные условия транзита, — считает эксперт. — Правда, Киев пока наоборот хочет увеличить и без того экономически невыгодный для России тариф на транспортировку газа, а кроме того непрестанно политизирует этот процесс, пугая европейцев, что потеря Украиной статуса транзитера приведет к неминуемому вторжению российских войск на ее территорию».

Дальнейшая судьба «Северного потока» определится на встрече Владимира Путина с Ангелой Меркель в Сочи. По мнению экспертов, несмотря на политический шантаж Украины, вопрос будет решаться исключительно в плоскости взаимовыгодных условий российской и германской сторон.

Впрочем, Москва может сохранить часть украинского транзита на своих условиях.

По мнению Дмитрия Марунича, Украину с экономической точки зрения устроят объемы транзита не менее 40 млрд куб.м.газа в год, но вряд ли Россия согласится на это без существенных уступок со стороны Киева.

В перспективе, украинская газотранспортная система, которая и сейчас находится, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии, и в которую пока не видно желающих инвестировать, просто не сможет выполнять свои транзитные функции.

Сергей Правосудов обращает внимание на то, что после запуска «Nord Stream-2», Германия фактически становится крупнейшим газовым хабом Европы. Это, по его словам, прекрасно понимают и в Киеве. На днях замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уже выразила свою озабоченность тем, что Берлин будет контролировать потоки газа и «диктовать политику европейским странам». Впрочем, эксперты ФАН солидарны во мнении, что Украина бессильна что-либо изменить в этом вопросе.

Напомним, на 14 мая запланирован визит в Россию министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера. 10 мая и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров принимал другого представителя немецкого правительства — своего коллегу Хайко Мааса.

Оба визита предваряют запланированную на 18 мая в Сочи встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель.

«Северный поток-2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.