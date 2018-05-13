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Ушел из жизни актер и режиссер Баадур Цуладзе
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    Ушел из жизни актер и режиссер Баадур Цуладзе

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    Ушел из жизни актер и режиссер Баадур Цуладзе

    Тбилиси, 13 мая. Ушел из жизни Баадур Цуладзе — актер и режиссер, сценарист, телеведущий, заслуженный артист Грузии. Баадуру Сократовичу было 83 года.

    «Баадур Цуладзе скончался», — сообщил киновед Вячеслав Шмыров. 

    Обстоятельства смерти артиста пока не известны.

    Цуладзе известен по ролям в таких кинофильмах, как «Будьте моим мужем», «Листопад», «Приключения Буратино». Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером десяти кинолент. С 1961 года работал режиссером в киностудии «Грузия-фильм». Из полнометражных работ Цуладзе стоит отметить вышедшие в 1965 году «Награду», в 1978 году «Перерыв», и «Наш черед, ребята!» в 1986 году. Все работы Баадура Цуладзе были отмечены наградами и премиями.

    Напомним, в Осло в пятницу, 11 мая скончался советский джазовый пианист Михаил Альперин.

    Автор: Тимур Румянцев
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