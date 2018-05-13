США могут ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

Вашингтон, 13 мая. США после выхода из иранской ядерной сделки могут ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с Тегераном. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Это возможно, это зависит от поведения других правительств», — сказал американский советник в интервью CNN.

Таким образом он ответил на вопрос о возможных санкциях против компаний ЕС в случае, если они продолжат сотрудничество с Ираном???. При этом Болтон выразил надежду на то, что Европа согласится с позицией Вашингтона по иранской сделке.

Напомним, что США 8 мая вышли из СВПД. Глава МИД ИРИ отправился в дипломатическое турне, чтобы обсудить ситуацию вокруг атомной сделки.