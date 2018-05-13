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США могут ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном
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    США могут ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

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    США могут ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

    Вашингтон, 13 мая. США после выхода из иранской ядерной сделки могут ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с Тегераном. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

    «Это возможно, это зависит от поведения других правительств», — сказал американский советник в интервью CNN.

    Таким образом он ответил на вопрос о возможных санкциях против компаний ЕС в случае, если они продолжат сотрудничество с Ираном???. При этом Болтон выразил надежду на то, что Европа согласится с позицией Вашингтона по иранской сделке. 

    Напомним, что США 8 мая вышли из СВПД. Глава МИД ИРИ отправился в дипломатическое турне, чтобы обсудить ситуацию вокруг атомной сделки. 

    Автор: Ирина Селезнева
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