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Назван лучший бомбардир чемпионата России по футболу
Спорт
Назван лучший бомбардир чемпионата России по футболу
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    Назван лучший бомбардир чемпионата России по футболу

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    Назван лучший бомбардир чемпионата России по футболу

    Москва, 13 мая. Форвард московского «Спартака» Куинси Промес забил больше всего мячей в этом сезоне и стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу -2017/2018.

    На счету нидерландского игрока 15 голов, три из которых он забил с пенальти. Таким образом, Промес обошел лучшего бомбардира прошлого сезона — нападающего «Краснодара» Федора Смолова. В этом сезоне Смолов может похвастаться 14 голами, забитыми за 22 игры.

    Напомним, что Куинси Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» (Нилдерланды) в 2014 году и стал самым результативным игроком московского клуба. Голландец играет в позиции атакующего полузащитника и нападающего.

    С 2012 года он был принят в «Твенте», однако в тот же год Промеса арендовал голландский клуб «Гоу Эхед Иглс» сроком на 12 месяцев. Еще через год футболист перешел в «Спартак». Кроме того, с 2014  года Промес выступает в составе сборной Нидерландов.   

    Автор: Антон Соколов
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