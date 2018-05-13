Назван лучший бомбардир чемпионата России по футболу

Москва, 13 мая. Форвард московского «Спартака» Куинси Промес забил больше всего мячей в этом сезоне и стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу -2017/2018.

На счету нидерландского игрока 15 голов, три из которых он забил с пенальти. Таким образом, Промес обошел лучшего бомбардира прошлого сезона — нападающего «Краснодара» Федора Смолова. В этом сезоне Смолов может похвастаться 14 голами, забитыми за 22 игры.

Напомним, что Куинси Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» (Нилдерланды) в 2014 году и стал самым результативным игроком московского клуба. Голландец играет в позиции атакующего полузащитника и нападающего.

С 2012 года он был принят в «Твенте», однако в тот же год Промеса арендовал голландский клуб «Гоу Эхед Иглс» сроком на 12 месяцев. Еще через год футболист перешел в «Спартак». Кроме того, с 2014 года Промес выступает в составе сборной Нидерландов.