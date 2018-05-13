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«Русские вас перепьют»: британские СМИ выпустили памятку для болельщиков перед ЧМ
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    «Русские вас перепьют»: британские СМИ выпустили памятку для болельщиков перед ЧМ

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    «Русские вас перепьют»: британские СМИ выпустили памятку для болельщиков перед ЧМ

    Лондон, 13 мая. Британских болельщикам в преддверии ЧМ-2018 предупредили об «опасностях», которые подстерегают их в России. На этот раз местные таблоиды рассказали фанатам о мерах предосторожности в употреблении спиртных напитков.

    «Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится убийственная комбинация» — заявили журналисты The Sun.

    В этой связи они попросили британцев обязательно закусывать и не смешивать водку с пивом. В противном случае, им грозит ужасное похмелье. Таблоид утверждает, что «русские спасаются от него борщом», и советуют перепившим болельщикам следовать этому примеру.

    Однако авторы новой памятки при этом настаивают, что пробовать состязаться с российскими футбольными фанатами в употреблении спиртного не стоит. «Это другая культура питья. Они вас перепьют», — говорится в пособии.

    Там же, помимо советов относительно употребления алкоголя, содержатся указания насчет основных правил вежливости. Так, болельщикам рекомендуют снимать обувь при входе в дом, уступать место пожилым людям, и не приставать к незнакомцам.


     

    Автор: Алексей Громов
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