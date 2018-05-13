Зариф отправился в турне для обсуждения ядерной сделки с Ираном

Пекин, 13 мая. Выполнение соглашения по ядерной программе Ирана является обязанностью всех сторон, заявил глава МИД ИРИ Джавад Зариф во время переговоров с китайским коллегой Ван И.

«Иран исходит из того, что обеспечение полного и эффективного выполнения всеобъемлющего соглашения – общая ответственность и обязанность всех сторон», — сказал иранский министр, его слова приводит МИД КНР.

Зариф добавил, что Тегеран будет координировать усилия со всеми сторонами соглашения по атомной сделке. Сегодня начался дипломатический тур главы МИД исламской республики для обсуждения ситуации вокруг СВПД.

Следующим пунктом назначения Зарифа станет Россия, где он встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Затем он направится в Брюссель, где проведет переговоры с коллегами из Франции, ФРГ и Британии. Напомним, что 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном.