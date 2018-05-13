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Усманов вошел в рейтинг богатейших жителей Британии
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    Усманов вошел в рейтинг богатейших жителей Британии

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    Усманов вошел в рейтинг богатейших жителей Британии

    Москва, 13 мая. В списке самых богатых жителей Великобритании оказался российский бизнесмен Алишер Усманов. В ежегодном рейтинге британской газеты Times он занял восьмую строчку.

    Так, издание оценил состояние бизнесмена в 10,566 млрд фунтов стерлингов по итогам 2017 года. 

    По мнению издания, самый богатый человек в Британии —  основатель и глава нефтехимической компании Ineos, миллиардер Джим Ратклифф. Его состояние оценили в 21,05 млрд фунтов. Второе место разделили прошлогодние лидеры рейтинга — индийские бизнесмены Гопи и Шри Хиндуя, которые владеют компанией Hinduja Group. По данным издания, стоимость их активов составляет 20,644 млрд фунтов. На третьем месте значится американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник — 15,259 млрд фунтов.

    Отметим, что в марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 млрд долларов США. В 2012 году, по версии журнала Forbes, бизнесмен занял 67-е место среди самых влиятельных людей мира.

    Автор: Тимур Румянцев
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