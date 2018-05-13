Взяли хитростью: Басурин рассказал, как ДНР отбила атаку ВСУ

На всей линии соприкосновения в Донбассе накануне велись интенсивные бои, заявляет пресс-служба операции Объединенных сил Украины.

Сообщается, что украинские силовики «вели активную оборону» в то время, как ополченцы якобы 73 раза нарушили режим прекращения огня. Согласно публикации в Facebook на странице Объединенных сил, войска ДНР якобы использовали минометы и артиллерию.

Как рассказал Федеральному агентству новостей заместитель командующего корпусом министерства обороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в субботу ополченцам удалось отбить атаку ВСУ и отогнать противника на прежние позиции.

«Военной хитростью и стратегией мы заставили противника отойти на прежние позиции, — говорит Басурин. — Среди наших бойцов потерь нет. Сейчас на Горловском направлении тихо, обстрел был только с утра. Каждое утро в 5–6 часов украинские войска бьют по разным направлениям: Зайцево, шахта Гагарина, Доломитное… То же самое и сегодня. Применялись БМП, стрелковое оружие и гранатометы. Сейчас все спокойно, мы наблюдаем за противником, за его поведением. Все зависит от действий ВСУ. Если пойдут в атаку, будем уничтожать, если не пойдут — трогать не станем».

В то же время пресс-служба украинских силовиков утверждает, что в Донбассе бои шли в населенных пунктах Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки.