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Главком ВМФ РФ рассказал о модернизации Черноморского флота
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    Главком ВМФ РФ рассказал о модернизации Черноморского флота

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    Главком ВМФ России поздравил моряков с 235-летием Черноморского флота

    Москва, 13 мая. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев в воскресенье поздравил моряков с годовщиной создания Черноморского флота, которому сегодня исполняется 235 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

    «Черноморцы бережно сохранили все славные флотские традиции и с честью приумножают их, выполняя с высоким профессионализмом задачи в своей операционной зоне ответственности», — отметил Королев.

    По словам адмирала, в настоящее время Черноморский флот активно перевооружается, обновляя военную технику. Речь идет и о новых подводных лодках проекта 636.3, и современных надводных кораблях, которые прошли боевое крещение во время антитеррористической операции в Сирии.

    В III квартале этого года на вооружение ЧФ поступит третий новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров». Кроме того, в скором времени Черноморский флот получит патрульные корабли 22160  типа «Василий Быков» и малые ракетные корабли проекта 21631,  оснащенные высокоточным оружием.

    Королев добавил, что обновлению подлежат не только непосредственно военные, но и поисково-спасательные силы Черноморского флота. К ним, например, относится новейшее судно «Профессор Николай Муру».

    Автор: Антон Соколов
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