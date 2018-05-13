Главком ВМФ РФ рассказал о модернизации Черноморского флота

Москва, 13 мая. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев в воскресенье поздравил моряков с годовщиной создания Черноморского флота, которому сегодня исполняется 235 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Черноморцы бережно сохранили все славные флотские традиции и с честью приумножают их, выполняя с высоким профессионализмом задачи в своей операционной зоне ответственности», — отметил Королев.

По словам адмирала, в настоящее время Черноморский флот активно перевооружается, обновляя военную технику. Речь идет и о новых подводных лодках проекта 636.3, и современных надводных кораблях, которые прошли боевое крещение во время антитеррористической операции в Сирии.

В III квартале этого года на вооружение ЧФ поступит третий новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров». Кроме того, в скором времени Черноморский флот получит патрульные корабли 22160 типа «Василий Быков» и малые ракетные корабли проекта 21631, оснащенные высокоточным оружием.

Королев добавил, что обновлению подлежат не только непосредственно военные, но и поисково-спасательные силы Черноморского флота. К ним, например, относится новейшее судно «Профессор Николай Муру».