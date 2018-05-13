«Уфа» разгромила «Тосно», лишив прописки в РФПЛ





Уфа, 13 мая. ФК «Уфа» на своем поле разгромил «Тосно» со счетом 5:0. После поражения в матче заключительного тура РФПЛ подопечные Дмитрия Парфенова вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Таким образом, имея в своем активе 24 очка, «Тосно» занял 15-е место в таблице чемпионата. Уфимский клуб расположился на шестом месте с 43 очками. Отметим, что «горожане» впервые в своей истории завоевали право выступить в Лиге Европы, где они стартуют со второго квалификационного раунда.

«Тосно» также установил свой рекорд, став первым клубом в истории российского футбола, который в один сезон завоевал Кубок России и покинул элитный дивизион чемпионата страны.