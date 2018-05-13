Кадыров объяснил, почему устроивший резню в Париже уроженец Чечни стал преступником

Москва, 13 мая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что именно французские власти ответственны за воспитание выходца из Чечни Хамзата Азимова, устроившего резню в Париже.

«Считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», — сообщил руководитель региона.

Кадыров указал на то, что Азимов только лишь родился в Чечне. Именно во французском обществе происходило его взросление, формирование личности, взглядов и убеждений. Несмотря что Азимов — гражданин РФ, его российский паспорт недействителен, потому что в 20 лет он не получил новый, пояснил Кадыров.

Напомним, накануне около 22.00 по мск недалеко от Парижской оперы вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в районе, где располагается много баров и других заведений. Его жертвой стал один человек, еще четверо получили ранения.