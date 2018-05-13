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Призвал отвоевать земли у Польши и Венгрии: Шарий прокомментировал скандальные посты консула Украины в Гамбурге
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    Призвал отвоевать земли у Польши и Венгрии: Шарий прокомментировал скандальные посты консула Украины в Гамбурге

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    Призвал отвоевать земли у Польши и Венгрии: Шарий прокомментировал скандальные посты консула Украины в Гамбурге

    Киев, 13 мая. Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец написал на странице Facebook, что «быть фашистом почетно» и что он испытывает резкую неприязнь ко всем, кто не поддерживает идеи национализма, сообщил блогер Анатолий Шарий. 

    Украинский дипломат Василий Марущинец регулярно публикует информацию антисемитского содержания, а также делится в соцсетях постами оскорбительного для евреев содержания. Блогер Шарий проанализировал страницу украинского консула и обратил внимание на его публикации с призывами отвоевать территории у Польши и Венгрии.

    «Полезное видео для понимания того, на какое днище упало украинское государство», — сказал Шарий.

    Как заметил блогер, консул делал перепосты материалов, в которых оправдывается Холокост и события в Бабьем Яру.

    «Что этот человек забыл в Германии с такой ненавистью к разным народам? (…)Он постоянно разжигает межнациональную рознь», — сказал Шарий.

    Однако в МИД Украины по-прежнему называют «провокацией» все сообщения о подъеме фашизма и национализма в стране. Ряд украинских телеканалов считают, что Киеву выгодно поддерживать радикалов, чтобы прикрывать собственный провал.

    Автор: Ирина Селезнева
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