«Камень в наш огород»: Чечню возмутило освещение парижского теракта в западных СМИ

Грозный, 13 мая. Власти Чечни прокомментировали публикации французских СМИ о «резне в Париже», в которых источники изданий заявили о национальности напавшего на прохожих террориста. По их данным, 20-летний мужчина якобы является выходцем из республики, его родители в настоящее время взяты под стражу.

Подобное «однобокое освещение» трагедии, по мнению министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова,является очередным «камнем в огород» республики. То, что об этом пишут через призму национальной принадлежности исполнителя, представляет проявление «двойных стандартов», уверен он. «Терроризм не имеет национальности и религии», — подчеркнул министр.

«Российское государство давным-давно предложило Европе реальное сотрудничество по борьбе с терроризмом, к чему пока, скажем так, западные партнеры относятся спустя рукава. Они не знают, каким образом противостоять тем, кто давит людей грузовиками, режет ножами или топорами», — рассказал Умаров агентству ТАСС.

Он напомнил, что на территории всей РФ и Чечни в частности очень эффективно противодействуют вербовке в ряды террористов, в связи с чем выходцы из Чечни — на последнем месте по числу совершивших теракты, а сама Чечня, по данным властей республики, входит в число самых безопасных российских регионов.

Возмущение министра вызвало и заключение под стражу родителей преступника. «Родителей задержали за что? В Чечне интервью нельзя взять, начинают кричать во все трубы наши правозащитники, что у нас нарушаются права человека. А во Франции родители уже находятся в заточении», — поразился он.

В этой связи он заверил, что если власти найдут родственников подозреваемого в теракте, с ними проведут профилактическую работу. В заключение министр заметил, что в Грозном пока не располагают данными о гражданстве террориста.

Отметим, что по данным телеканала France, преступника звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года. Гражданство Франции мужчина получил в 2010 году. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ сообщили о направленном запросе по этому поводу.

«Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждём ответа», — уточнил представитель дипмиссии в комментарии РИА Новости.