Москва, 13 мая. Украинский телеведущий Дмитрий Городон, вспоминая рассказы российского художника Ильи Глазунова о тяжелой жизни в блокадном Ленинграде, заявил, что советским войскам следовало сдать город на Неве немецким захватчикам.

По его словам, все эти жизни простых блокадников не стоили того, чтобы защищать «город Ленина». Гордон признался, что, будь его воля, он бы сдал Ленинград немцам.

Заявление украинского ведущего вызвало негодование среди россиян. Некоторые интернет-пользователи напомнили, что украинские националисты во время войны сознательно шли на сотрудничество с войсками Вермахта, чтобы вместе убивать русских.

«Это киевляне встречали гитлеровцев хлебом-солью. За что Киеву звание города-героя присвоили — до сих пор не пойму. Ленинград — настоящий город-герой, а ленинградцы, пережившие блокаду — герои!» — пишет Галина Полехина.

«Такие гордоны всегда все сдают, переобуваются и потом опять сдают. Не такие люди тогда решали сдавать Ленинград или нет», — соглашается Сергей Скрипников.

А Галина Л.Н. выразила недоумение, почему Украина, которая так ценит жизни, до сих пор не сдала Донбасс.

«Дык надо и сдать Новороссию, чтобы не погибали ради ватников истинные патриоты», — пишет она.

Пользователь с никнеймом Андреа Антолин в свою очередь напомнил, что немцы и не собирались брать в плен жителей Ленинграда, о чем пишет в своем дневнике командующий группой армий «Север» Вильгельм фон Лееб. Немецкий генерал отметил, что фюрер приказал не принимать капитуляцию Ленинграда, даже если она будет предложена, поскольку у Германии нет достаточно продовольствия, чтобы кормить собственных солдат, не говоря уже пленных.