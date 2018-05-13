Додон хочет встретиться с Путиным в Сочи

Кишинев, 13 мая. Молдавский президент Игорь Додон отправляется с визитом в Сочи, где проведет рабочие встречи с президентами РФ, Казахстана и Белоруссии, а также премьер-министром Армении. Кроме того, Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского Экономического совета (ЕАЭС).

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице Додона в социальной сети Fecebook, «на полях» саммита запланированы двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Напомним, несколько дней назад Додон выразил мнение, что после инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина Россия и Запад найдут точки соприкосновения.