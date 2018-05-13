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«Бессмертный полк» прошел по центру столицы Ливана
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    «Бессмертный полк» прошел по центру столицы Ливана

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    «Бессмертный полк» прошел по центру столицы Ливана

    Бейрут, 13 мая. В центре столицы Ливана прошла акция «Бессмертный полк». Как стало известно, в шествии принимали участие граждане Ливана, сотрудники посольства РФ и несколько сотен представителей российской диаспоры.

    Мероприятие организовал Российский центр науки и культуры в Бейруте (РЦНК) при поддержке ливанского комсомола и дипломатической миссии. Акция проходила после того, как была проведена утренняя воскресная служба русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи.

    Ливанская полиция и армия обеспечивала безопасность «Бессмертного полка». На время проведения марша правоохранители перекрыли несколько центральных улиц, передает РИА Новости.

    Акция «Бессмертный полк» стала традиционной не только для городов и поселков России, но и для всего мира. В этом году акция стала действительно мировой.

    Автор: Тимур Румянцев
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