«Бессмертный полк» прошел по центру столицы Ливана

Бейрут, 13 мая. В центре столицы Ливана прошла акция «Бессмертный полк». Как стало известно, в шествии принимали участие граждане Ливана, сотрудники посольства РФ и несколько сотен представителей российской диаспоры.

Мероприятие организовал Российский центр науки и культуры в Бейруте (РЦНК) при поддержке ливанского комсомола и дипломатической миссии. Акция проходила после того, как была проведена утренняя воскресная служба русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи.

Ливанская полиция и армия обеспечивала безопасность «Бессмертного полка». На время проведения марша правоохранители перекрыли несколько центральных улиц, передает РИА Новости.

Акция «Бессмертный полк» стала традиционной не только для городов и поселков России, но и для всего мира. В этом году акция стала действительно мировой.