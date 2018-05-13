«Убийцу» не догнать: эксперт объяснил, чем опасны для США российские комплексы «Кинжал»

Главным «убийцей авианосцев» может считаться уникальный российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал». Благодаря ему Россия и Китай смогут уменьшить влияние Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет в своей статье обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт.

Как отмечает издание, «Кинжал» для американцев опаснее, чем китайские ракеты.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что «Кинжал» — не первое оружие, получившие прозвище «убийца авианосцев».

«Термин «убийца авианосцев» относится к нескольким видам нашего оружия, — говорит Леонков. — Например, противокорабельная крылатая ракета «Циркон» или то вооружение, которое стояло у нас раньше. Их боезарядов хватало, чтобы уничтожить авианосец. «Кинжал» стоит в том же ряду. Это, по сути, комплекс: самолет и ракета, которую он несет. Выпущенный снаряд летит по аэробаллистической траектории. Иными словами, он управляемый. Ракета для «Кинжала» сделана на основе той, что стоит на комплексе «Искандер». А это, как мы знаем, высокоточное оружие».

Леонков поясняет: сбить ракету, выпущенную комплексом «Кинжал», — невозможно. Нет никакой другой, которая могла бы ее догнать.

«Ракета, которая развивает скорость в 10 Махов, запускается в верхних слоях атмосферы. С помощью ракетного двигателя она маневрирует и атакует цель под углом 90 градусов. Главное достоинство этой ракеты — возможность нести переменный заряд. Обычного заряда хватает, чтобы уничтожить эсминец, фрегат или крейсер. А для удара по авианосцу можно использовать термоядерный заряд. Сбить такую ракету практически невозможно. Когда она летит на скорости 10 Махов, ни один снаряд не может поразить ее навстречу. И тем более нет оружия, которое было бы способно ее догнать. У американцев такого вооружения нет».

По словам Алексея Леонкова, с помощью комплекса «Кинжал» Россия сможет усилить свое влияние в Тихоокеанском регионе.

«Дальность действия «Кинжала» с учетом движения самолета и ракеты — три с половиной тысячи километров. То есть на расстоянии 3,5 км от нашего берега мы можем уничтожить корабль вероятного противника. Таким образом, эти лайнеры не могут подойти в зону пуска крылатых ракет. Тем самым мы обеспечиваем сдерживание флота противника на дальних рубежах».

Как отметил обозреватель издания The Diplomat, «Кинжал» способен точно бить в цель на экстремальном расстоянии, «возможно, лучше, чем любая другая ракетная платформа дальнего действия, которая сейчас находится в эксплуатации».

«Боеголовка «Кинжала» оценивается в 500–700 кг, что является огромной полезной нагрузкой, хотя и значительно ниже, чем у китайской ракеты DF-21D. Однако «Кинжал» отличает и делает его действительно смертельным охотником на корабли сочетание точности, дальности и гиперзвуковой скорости. Даже без боеголовки кинетической энергии такого воздействия достаточно, чтобы ввести из строя или полностью уничтожить даже самые большие военные корабли», — пишет The Diplomat.

Ранее другой военный эксперт Дэйв Маджумдар отметил, что российский авиаракетный комплекс не имеет аналогов в мире.

Напомним, «Кинжал» впервые был представлен президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что этот комплекс гарантированно не сможет сбить никакая система ПРО и ПВО.