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Тука пообещал выступившему в Москве украинскому певцу «неминуемую утрату поклонников»
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    Тука пообещал выступившему в Москве украинскому певцу «неминуемую утрату поклонников»

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    Тука пообещал выступившему в Москве украинскому певцу «неминуемую утрату поклонников»

    Киев, 13 мая. Ночной клуб во Львове отменил выступление украинского певца Виталия Козловского из-за его участия в концерте в День Победы в Москве, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в соцсетях.

    Украинский чиновник Георгий Тука раскритиковал певца Виталия Козловского за выступление в российской столице 9 мая. Он назвал певца «заслуженным артистом» в кавычках, которого лишили возможности дать концерт во Львове. Тука пообещал Козловскому «неминуемую утрату поклонников».

    «Надеюсь, что аудитория этого артиста будет быстро уменьшаться и никакие сопли «музыка вне политики», «мы за мир», а точнее «деньги не пахнут», не повлияют на неминуемую утрату поклонников этого соловья», — написал Тука в Facebook. 

    Заслуженный артист Украины Виталий Козловский считает, что своим выступлением в Москве он почтил ветеранов, которые освобождали Украину. Певец заявил, что противостояние политиков приводит к стиранию истории, а это нельзя допустить.

    Автор: Ирина Селезнева
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