Слишком большое влияние: посол США в Германии выразил обеспокоенность из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 13 мая. Американский посол в Германии Ричард Гренелл раскритиковал проект «Северный поток — 2», при реализации которого немецкие власти тесно взаимодействуют с Москвой. Об этом передает Funke Mediengruppe.

Он отметил, что по окончании строительства газового провода российская сторона может оказывать на Германию «слишком большое влияние». По его мнению, стратегия возведения газопровода связана с «большим количеством проблем».

Гренелл считает, что российский проект вызывает обеспокоенность как у Соединенных Штатов, так и у их европейских партнеров.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает возведение двух ниток общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии около действующего «Северного потока».

Разрешение на строительство ранее выдали Берлин и Хельсинки.