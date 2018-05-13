У Светланы Ходченковой появилась молодая и красивая соперница. ФАН-ТВ

В Москве завершаются съемки спортивной драмы «На острие». На несколько дней пустующие павильоны ВДНХ превращаются в спортивную арену, где встречаются две главные героини — Кира и Александра.

Победоносная Александра, роль которой исполняет Светлана Ходченкова, на пике спортивной формы. Уже маячат лавры олимпийской славы, как вдруг тень на блистательную карьеру бросает молодая и дерзкая Кира в исполнении Стаси Милославской. И все же эта история гораздо глубже и драматичнее, чем противостояние двух спортсменок.

«Если в начале картины моя героиня кричит, что она только сама по себе, ей никто не нужен, ей не нужна команда. Потом с ней происходят события не очень приятные, и к концу фильма она отказывается от своих слов, потому что приходит за помощью к своей же самой основной сопернице», — рассказывает актриса Стася Милославская.

Повышает градус драмы тренер фехтовальщиц, один на двоих. Герой Сергея Пускепалиса не просто участник любовного треугольника, он сталкивает соперниц. Намеренно. Чтобы через падения, синяки и душевную боль одна из них стала еще сильнее, быстрее, и даже немного благороднее.

«Происходит то, что тренер, сталкиваясь с очень талантливыми в этом виде спорта девушками, пытается сделать из одной из них олимпийскую чемпионку», — отмечает Сергей Пускепалис.

Хитрости и уловки ждут зрителя, как в самой истории противостояния фехтовальщиц и тренера, так и в боевых сценах фильма.

В реальности спарринг длится всего минуту, съемки боя — несколько часов. Кинематографисты покажут поединки так, что зритель успеет насладиться грацией движений спортсменов, пластикой рук, ног и одновременно поразиться сокрушительным, молниеносным ударам.

«Мы открываем лицо; мы через сетку въезжаем туда; мы видим эмоции. У нас срывают эти маски. Мы добавляем то, чего не хватает. Ведь фехтование очень непонятно: оно стремительно, секундное. Кто выиграл – непонятно. Какие правила — непонятно», — поясняет продюсер фильма «На острие» Елена Гликман.

За красоту движения фехтовальщиц отвечает огромная команда постановщиков, за визуальное решение — оператор картины «Лед» Михаил Милашин. Во главе всего — автор нашумевшей «Коробки», фильма про дворовой футбол, режиссер Эдуард Бордуков.

«Этот фильм мы попытались сделать более современным. Это не ретро, не 30 лет назад происходило. Происходит здесь и сейчас», — говорит режиссер фильма «На острие» Эдуард Бордуков.

Авторы даже иронизируют на тему «здесь и сейчас» — в фехтовальные секции страны вскоре выстроятся очереди из родителей, мечтающих сделать своих детей звездами рапир, сабель и шпаг. Ведь прокат фильма о соперничестве, дружбе и красивом спорте запланирован на пик весны 2019 года.