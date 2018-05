Киркоров заявил, что песня победительницы «Евровидения-2018» станет летним хитом

Мы с @doredos_official и от лица МОЛДОВЫ И конечно РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ В конкурсе @eurovision наш любимый ИЗРАИЛЬ И ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ ПЕВИЦУ @nettabarzi , покорившую В этот субботний вечер всю ЕВРОПУ СВОИМ СУМAСШЕДШИМ ХИТОМ «TOy”, а так же автора этой зажигательной песни, DORON MEDALI,которая однозначно станет хитом этого лета!! Браво!! И до встречи в ИЗРАИЛЕ!!! @doredos_official and I would like to congratulate amazing @nettabarzi for winning the Eurovision Song Contest with her smash hit “Toy” by DORON MEDALI that will for sure be a BIG hit this summer! See you all in Israel next year!!! #myluckyday #doredos @saralilarsson @erikhoiby #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova @marinadjundiet #молдова @dsergheev @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes @_vecherskiy_kos @cojvit

