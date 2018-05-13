Меню
Украина
«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса
Украина
«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    «Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса

    49

    «Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса

    Киев, 13 мая. Украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Крым всегда был российским регионом, поэтому Киеву следует перестать тратить столько усилий на его возвращение. Об этом он сказал, выступая в эфире украинского телевидения.

    Кроме того, Шкляр считает, что неподконтрольные территории Донбасса тоже на самом деле не нужны Украине.

    «Вот Крым – он никогда не был украинским. Его подарил нам Хрущев. Вот мы все говорим, там наши люди. Ну, есть там наши люди, но в Чикаго и Нью-Йорке их больше. В основной массе, зачем мы себя дурим?» — задается вопросом писатель.

    По его словам, нельзя не заметить, что жители Крыма действительно испытывают эйфорию от того, что теперь живут в России. И если гипотетически Украина вернет себе регион, она не вызовет у крымчан ничего, кроме ненависти. К тому же, считает Шкляр, Украина и без Крыма с Донбассом никак не может разрешить свои политические проблемы, передает «ПолитНавигатор».

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.