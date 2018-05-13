«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса

Киев, 13 мая. Украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Крым всегда был российским регионом, поэтому Киеву следует перестать тратить столько усилий на его возвращение. Об этом он сказал, выступая в эфире украинского телевидения.

Кроме того, Шкляр считает, что неподконтрольные территории Донбасса тоже на самом деле не нужны Украине.

«Вот Крым – он никогда не был украинским. Его подарил нам Хрущев. Вот мы все говорим, там наши люди. Ну, есть там наши люди, но в Чикаго и Нью-Йорке их больше. В основной массе, зачем мы себя дурим?» — задается вопросом писатель.

По его словам, нельзя не заметить, что жители Крыма действительно испытывают эйфорию от того, что теперь живут в России. И если гипотетически Украина вернет себе регион, она не вызовет у крымчан ничего, кроме ненависти. К тому же, считает Шкляр, Украина и без Крыма с Донбассом никак не может разрешить свои политические проблемы, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.