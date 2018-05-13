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Детская футбольная команда c Украины попала в ДТП в Белоруссии, есть жертвы
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    Детская футбольная команда c Украины попала в ДТП в Белоруссии, есть жертвы

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    Детская футбольная команда c Украины попала в ДТП в Белоруссии, есть жертвы

    Минск, 13 мая. Страшное ДТП произошло в Каменецком районе Белоруссии: в результате столкновения микроавтобуса с погрузчиком погиб один ребенок, еще шестеро были госпитализированы с тяжелыми травмами. 

    Как сообщили журналистам в АИ УВД Бресткого облисполкома, авария случилась утром на трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь» недалеко от деревни Мартынюки.

    Так, водитель микроавтобуса, внутри которого находились дети из украинской футбольной команды, совершил попутное столкновение с погрузчиком. От сильного удара ребенок 2005 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы. Остальные пострадавшие получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Кроме того, один ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится в тяжелом состоянии.

    В настоящее время на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГАИ.

    Автор: Тимур Румянцев
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