Санкт-Петербург, 13 мая. Украинский публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть Киев и переехать в Петербург после госпереворота в 2014 году, заявил, что на президентских выборах действующего лидера Украины Петра Порошенко «порвут» местные олигархи и оставят от него «одни ботинки», а вот рядовые украинцы вряд ли смогут как-то повлиять на готовящиеся им массовые подтасовки.

По словам эксперта, поражение политический режим Порошенко сначала потерпел в Донбассе, где ему «вломили, он утерся и отполз», затем последовало разрушение экономики страны, промышленности в стране нет, а разговоры про «аграрную сверхдержаву» просто смешны, поскольку Европе продукция из Украины не нужна, ей вполне хватает своей. Указал он также и на транзитную блокаду страны, ее энергетическое поражение, а прошедшее 9 мая показало поражение и в идеологическом плане.

Так, потуги Порошенко «заставить всех украинцев молиться на Бандеру и запрещенную в РФ УПА»1 оказались тщетны, ведь 9 мая на улицу не испугались выйти тысячи людей, которые праздновали Победу над нацистами, подчеркнул он.

Таким образом, по его словам, для нынешнего политического режима точка невозврата оказалась пройдена. Что касается грядущих в 2019 году президентских выборов, то, по мнению Ваджра «Украина уже проскочила тот период, когда кто-то кого-то выбирал».

«Вы же прекрасно понимаете. Народ даже не успеет. Его разорвет прежде элита, которая его ненавидит. Народ не успеет, там только ботинки от него останутся. Кто первый добежит, тот его и порвет. Поэтому, какая демократия, какие выборы?» — иронично заметил он в интервью «Политнавигатору».

Нельзя не учитывать, по его словам, и политических проектов США на этот счет: «это как бизнес. здесь не бывает каких-то случайностей».

1 Организация запрещена на территории РФ.