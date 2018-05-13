Миллионному болельщику «Зенита» в текущем сезоне подарили автомобиль

Санкт-Петербург, 13 мая. Житель Северной столицы, который стад миллионным болельщиком «Зенита» в текущем сезоне, получил в подарок автомобиль Kia Optima.

Миллионному фанату сине-бело-голубых в текущем сезоне вручили автомобиль перед началом матча чемпионата России (РФПЛ) между «Зенитом» и «СКА-Хабаровском».

Известно, что счастливый обладатель автомобиля является отцом двоих детей.

Напомним, накануне «Зенит» объявил о расторжении соглашения с нынешним наставником команды Роберто Манчини. Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что в шорт-лист на пост тренера команды входят наставник «Уфы» Сергей Семак и тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри.