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Миллионному болельщику «Зенита» в текущем сезоне подарили автомобиль
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    Миллионному болельщику «Зенита» в текущем сезоне подарили автомобиль

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    Миллионному болельщику «Зенита» в текущем сезоне подарили автомобиль

    Санкт-Петербург, 13 мая. Житель Северной столицы, который стад миллионным болельщиком «Зенита» в текущем сезоне, получил в подарок автомобиль Kia Optima. 

    Миллионному фанату сине-бело-голубых в текущем сезоне вручили автомобиль перед началом матча чемпионата России (РФПЛ) между «Зенитом» и «СКА-Хабаровском».

    Миллионному болельщику «Зенита» в текущем сезоне подарили автомобиль

    Известно, что счастливый обладатель автомобиля является отцом двоих детей.

    Напомним, накануне «Зенит» объявил о расторжении соглашения с нынешним наставником команды Роберто Манчини. Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что в шорт-лист на пост тренера команды входят наставник «Уфы» Сергей Семак и тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри.

    Автор: Денис Машкин
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