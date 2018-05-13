Сирия, 13 мая. Боевики «Джебхат Ан-Нусры»***1 обстреляли город Алеппо. В Идлибе был убит один из лидеров вооруженной оппозиции. Продолжается эвакуация боевиков из Хомса в провинции Идлиб и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают проводить эвакуацию боевиков из Растанского котла в Хомсе на север САР.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по улице Нил в городе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на юго-востоке провинции Ракка.

Курды: продолжают столкновения с террористами ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: ведут бои с ИГ у сирийско-иракской границы в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по административному центру региона. Исламисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры», ударили по улице Нил в Алеппо. Боевиками были выпущены как минимум шесть снарядов. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из мирных жителей, однако жилые здания были частично разрушены. Напомним, накануне джихадисты антиправительственных формирований также обстреливали северо-западные окраины столицы провинции, в результате чего пострадали мирные жители.

Провинция Хомс

Продолжается эвакуация радикалов вооруженной оппозиции из Хомса в Идлиб и Алеппо. Согласно данным новостного агентства SANA News, 18 автобусов прибыли на север региона, чтобы вывезти следующую партию боевиков в соответствии с условиями мирного соглашения, достигнутого ранее благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Все джихадисты прошли тщательный досмотр, чтобы исключить возможность проноса на борт каких-либо боеприпасов или оружия. Сопровождать конвой исламистов будут автомобили сирийского Красного Полумесяца. По последним данным, деревни Аль-Кантара Аль-Шамалия, Аль-Кирбатия, Аль-Сатьят, Дейр Фуль и Айдун были полностью зачищены от радикалов. Напомним, накануне Растанский котел оставили 86 автобусов с боевиками и их семьями. Однако, как сообщалось ранее, не все члены вооруженной оппозиции готовы покинуть данные территории. Так, не согласные на эвакуацию боевики объединили силы в составе коалиции «Джейш Аль-Сахаба», столкновения с ними продолжатся после завершения эвакуации.

Провинция Дейр-эз-Зор

Youtube-канал (hewar news) сообщает о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжают развивать наступление на юго-востоке провинции в рамках военной кампании «Буря Джазиры». Как отмечалось ранее, иракские вооруженные силы также ведут бои с террористами «Исламского государства» в районе сирийско-иракской границы, согласовав свои действия с законным правительством Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, в силу того, что курды перебросили значительную часть своих отрядов на северо-запад Алеппо, на приграничных территориях активизировались отряды террористической группировки, скрывавшиеся в районах пустыни.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб произошло очередное нападение на одного из высокопоставленных главарей вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в сети Twitter (NorsForStudies), неизвестные застрелили боевика по прозвищу Абдулл Аль-Дала в районе населенного пункта Салкин. Ответственность за организацию атаки пока не взяла на себя ни одна из антиправительственных группировок. Напомним, в регионе не прекращаются постоянные междоусобные стычки между различными незаконными вооруженными формированиями. Наиболее ожесточенные бои разворачивались между двумя объединениями — «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурией». Тем не менее в соответствии с договоренностями члены обеих коалиций должны придерживаться режима прекращения огня по условиям временного перемирия.

Провинция Ракка

Местный информационный портал 24 Raqqa передает, что на юго-востоке региона на территориях, подконтрольных правительственным подразделениям, произошел взрыв. Автомобиль проасадовских ополченческих отрядов подорвался на мине в районе шоссе Маадан — Шуайб Аль-Фатим, в результате чего один из бойцов союзных Сирийской арабской армии (САА) отрядов погиб, другой получил ранения. Предполагается, что бомба могла быть заложена боевиками так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», которые все еще скрываются в подземных тоннелях на подконтрольных курдам территориях. Напомним, Демократические силы Сирии****(SDF) занимают большую часть провинции. Кроме того, неоднократно поступали сообщения о существовании тайной договоренности между проамериканскими курдскими отрядами и лидерами ИГ, заключенной о время боев за Ракку. Тогда очевидцы сообщали о том, что курды позволили джихадистам покинуть город в том случае, если они выступят против САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)