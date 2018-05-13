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«Евровидение» любит оригинальность: Рудсковская объяснила победу Нетты в конкурсе
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    «Евровидение» любит оригинальность: Рудсковская объяснила победу Нетты в конкурсе

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    «Евровидение» любит оригинальность: Рудсковская объяснила победу Нетты в конкурсе

    Москва, 13 мая. Член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская считает, что певица из Израиля Нетта, победившая в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», покорила всех своей оригинальностью и была абсолютным лидером.

    «Все правильно, Нетта была абсолютный лидер, у нее был самый хитовый номер, оригинальный, абсолютно в тренде, — сказала РИА Новости Рудковская. — «Евровидение» любит оригинальность, вот поэтому киприотка, которая была лидером у букмекеров, и не выиграла».

    Отметим, что Нетта исполнила композицию под названием Toy и набрала 529 баллов. Участница с Кипра Элени Фурейра, которая исполнила песню Toy, заняла второе место, получив 436 баллов. Сезар Сэмпсон из Австрии с песней Nobody But You оказался на третьем месте с результатом в 342 балла. Российская певица Юлия Самойлова, не попавшая в финальную часть конкурса, поздравила израильскую исполнительницу Барзилай с победой.

    Автор: Тимур Румянцев
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