«Евровидение» любит оригинальность: Рудсковская объяснила победу Нетты в конкурсе

Москва, 13 мая. Член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская считает, что певица из Израиля Нетта, победившая в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», покорила всех своей оригинальностью и была абсолютным лидером.

«Все правильно, Нетта была абсолютный лидер, у нее был самый хитовый номер, оригинальный, абсолютно в тренде, — сказала РИА Новости Рудковская. — «Евровидение» любит оригинальность, вот поэтому киприотка, которая была лидером у букмекеров, и не выиграла».

Отметим, что Нетта исполнила композицию под названием Toy и набрала 529 баллов. Участница с Кипра Элени Фурейра, которая исполнила песню Toy, заняла второе место, получив 436 баллов. Сезар Сэмпсон из Австрии с песней Nobody But You оказался на третьем месте с результатом в 342 балла. Российская певица Юлия Самойлова, не попавшая в финальную часть конкурса, поздравила израильскую исполнительницу Барзилай с победой.