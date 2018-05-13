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Переговоры по Сирии в Астане превзошли по результативности «Женеву» — сенатор Цеков
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    Переговоры по Сирии в Астане превзошли по результативности «Женеву» — сенатор Цеков

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    Переговоры по Сирии в Астане превзошли по результативности «Женеву» — сенатор Цеков

    Москва, 13 мая. Переговорная площадка по Сирии в Астане продемонстрировала хороший результат и даже во многом превзошла «Женеву», заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    МИД Казахстана сообщил ранее, что все стороны переговоров подтвердили свое участие в новом раунде 14-15 мая.

    «Уже все в мире понимают, кроме американцев и их ближайших союзников, что если на Ближнем Востоке установится мир, это благо для всех», — сказал российский парламентарий, пишет РИА Новости.

    Решение вопросов по мирному урегулированию в Сирии связано именно с Астаной и участием России. К этому мнению склоняются многие страны, добавил Цеков. Сенатор подчеркнул, что «Женева» показала почти нулевой результат, а переговоры на площадке столицы Казахстана оказались самыми результативными.

    Автор: Ирина Селезнева
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