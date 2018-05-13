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Роскомнадзор снял блокировку с IP-адресов китайской компании Alibaba
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    Роскомнадзор снял блокировку с IP-адресов китайской компании Alibaba

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    Роскомнадзор снял блокировку с IP-адресов китайской компании Alibaba

    Москва, 13 мая. Роскомнадзор разблокировал 8,2 тыс. IP-адресов подсети китайской компании Alibaba, которая работает в сфере интернет-коммерции. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    По словам представителей РКН, надзорный орган пошел на этот шаг, чтобы обеспечить стабильность работы сторонних интернет-ресурсов. В то же время они подчеркнули, что Роскомнадзор будет следить, чтобы уже разблокированными IP-адресами не воспользовался Telegram.

    Напомним, что в апреле Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram, который отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram начал пользоваться чужими IP-адресами для обхода блокировки, РКН принялся блокировать сторонние интернет-ресурсы. В частности, под блокировку попали IP-адреса Google, Microsoft и Amazon.

    Автор: Антон Соколов
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