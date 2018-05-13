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Дочь Трампа и глава Минфина США прибыли в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме
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    Дочь Трампа и глава Минфина США прибыли в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме

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    Дочь Трампа и глава Минфина США прибыли в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме

    Тель-Авив, 13 мая. Дочь и советник американского президента Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер, а также глава Минфина Стивен Мнучин прибыли в Израиль.

    Как пишет ежедневная израильская газета «Гаарец», они будут участвовать в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не приедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме. Как сообщил высокопоставленный представитель американской администраций, глава Соединенных Штатов будет присутствовать на ней виртуально.

    Напомним, что более двух тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) будут обеспечивать порядок во время мероприятий Дня Иерусалима, а также открытия здания посольства в столице.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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