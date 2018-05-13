Дочь Трампа и глава Минфина США прибыли в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме

Тель-Авив, 13 мая. Дочь и советник американского президента Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер, а также глава Минфина Стивен Мнучин прибыли в Израиль.

Как пишет ежедневная израильская газета «Гаарец», они будут участвовать в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая.

Jared, Ivanka and Mnuchin just landed in Israel for the Jerusalem embassy opening. Here's everything you need to know https://t.co/mcEJeqysT6 pic.twitter.com/kguBRSJ3Da — Haaretz.com (@haaretzcom) May 13, 2018

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не приедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме. Как сообщил высокопоставленный представитель американской администраций, глава Соединенных Штатов будет присутствовать на ней виртуально.

Напомним, что более двух тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) будут обеспечивать порядок во время мероприятий Дня Иерусалима, а также открытия здания посольства в столице.