Сирия добивает ИГ в Дамаске: репортер ФАН запечатлел освобожденные и освобождаемые районы столицы

Дамаск после семи тяжелых лет вооруженного конфликта наконец оказался на пороге полноценной мирной жизни. Сначала усилиями Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ был устранен террористический анклав боевиков в Восточной Гуте, теперь близится к финалу освободительная кампания на южной окраине города. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прислал серию фото из районов столицы Сирии.

Параллельно с тем как передовые части войск САР штурмуют остающиеся в оккупации кварталы пригородов Ярмук и Хаджар Аль-Асвад, другие подразделения осматривают уже освобожденные территории на этом направлении, обеспечивая безопасность на только зачищенной от джихадистов местности. Сейчас самые тяжелые бои фиксируются в кварталах Аль-Зубейр и Абу Тураби в районе Ат-Тадамун, а также на севере Хаджар Аль-Асвада. Не утихают столкновения и в окрестностях бывшего лагеря Ярмук.

Правительственные силы используют преимущественно танки, самоходные зенитные установки, РСЗО «Голан», а также боевую авиацию. Все удары наносятся точечно по объектам ИГ1 (деятельность запрещена в РФ). Между тем террористы по-прежнему не намерены сдаваться, очевидно, понимая, что идти им больше некуда. Боевики стремятся зарыться в густой жилой застройке, отстреливаясь с помощью снайперов, расположенных на верхних этажах и крышах, а также используют заминированные автомашины и террористов-смертников.

Сирийские военные движутся планомерно, сначала разбирая созданные исламистами завалы и затем штурмуя здание за зданием. Подразделения работают крайне аккуратно и методично, стараясь по минимуму наносить повреждения и без того разрушенному боевиками жилому фонду региона.

Увидев южные районы Дамаска, сложно поверить, что это действительно часть столицы. Пока армия САР добивает «Исламское государство»1 на юге, жители других кварталов города живут обычной жизнью — всего в нескольких километрах от войны. Ожидается, что уже вскоре этот контраст будет выровнен, и пригороды Ярмук и Хаджар Аль-Асвад также наконец вернутся под управление законного правительства САР.

Конечно, этим районам, серьезно пострадавшим в прошедшие годы из-за постоянных стычек между ИГ и «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), еще предстоит серьезный период реабилитации и восстановления. Однако неотвратимое поражение ИГИЛ1 на этом фронте уже на горизонте. Несомненно, завершение данной контртеррористической операции САА ознаменует собой не только стратегически, но и символически значимое событие — окончательную зачистку Дамаска и всех его окрестностей от террористических бандгрупп. Скоро жители сирийской столицы смогут навсегда забыть про обстрелы, взрывы и войну.

1 Организация запрещена на территории РФ.