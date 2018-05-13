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«Сказки для Волкера»: военные ЛНР рассказали, как ВСУ докладывают США о «победах» в Донбассе
Украина
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    «Сказки для Волкера»: военные ЛНР рассказали, как ВСУ докладывают США о «победах» в Донбассе

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    «Сказки для Волкера»: военные ЛНР рассказали, как ВСУ докладывают США о «победах» в Донбассе

    Луганск, 13 мая. Военнослужащие Луганской народной республики опровергли сообщения киевских силовиков об их победах в Донбассе. Все эти заявления ВСУ являются не чем иным, как их отчетом перед американскими покровителями, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Сказки о своих несуществующих победах в Донбассе командиры подразделений украинской армии готовят в канун визита спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, пояснил он. Именно поэтому, по его словам, киевские силовики начали так активно отчитываться о своих военных достижениях.

    В частности, Марочко отметил, что ряд украинских СМИ распространили сообщения о том, что 11 мая в результате боевых действий в районе Желобка военнослужащие Народной милиции понесли серьезные потери. «Это ложь», — подчеркнул подполковник, пояснив, что ВСУ в одностороннем порядке обстреливали позиции военных ЛНР на линии соприкосновения, безуспешно пытаясь спровоцировать их на ответные действия».

     

    Автор: Алексей Громов
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