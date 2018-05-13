Переговоры в Астане нужны для восстановления культурного наследия Сирии — депутат ГД

Москва, 13 мая. Урегулирование конфликта в Сирии в рамках астанинской платформы, очередной раунд которой пройдет 14-15 мая, должно способствовать восстановлению культурно-исторического наследия и развитию экономической сферы Сирии. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Он подчеркнул, что главным образом необходимо «создание содействия в восстановлении культурно-исторического наследия», которое было уничтожено во время военных действий со стороны террористов. Также он отметил, что нужно поддержать экономическую сферу САР.

Депутат добавил, что от астанинского процесса Москва и Дамаск ждут конкретных решений по прекращению военных действий на территории республики, передает РИА Новости.

«Самое главное — вывод с территории Сирии всех находящихся там военных формирований США и европейской коалиции, и все других, которые просто оккупировали часть территории Сирии», — уточнил он.

Напомним, ранее дипломатическое ведомство Казахстана сообщило, что все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в четвертому раунде переговоров.