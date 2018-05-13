Меню
Новости Сирии
Переговоры в Астане нужны для восстановления культурного наследия Сирии — депутат ГД
Украина
«Наших в Чикаго больше, зачем мы себя дурим?»: на Украине призвали отказаться от Крыма и Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Переговоры в Астане нужны для восстановления культурного наследия Сирии — депутат ГД

    95

    Переговоры в Астане нужны для восстановления культурного наследия Сирии — депутат ГД

    Москва, 13 мая. Урегулирование конфликта в Сирии в рамках астанинской платформы, очередной раунд которой пройдет 14-15 мая, должно способствовать восстановлению культурно-исторического наследия и развитию экономической сферы Сирии. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    Он подчеркнул, что главным образом необходимо «создание содействия в восстановлении культурно-исторического наследия», которое было уничтожено во время военных действий со стороны террористов. Также он отметил, что нужно поддержать экономическую сферу САР.

    Депутат добавил, что от астанинского процесса Москва и Дамаск ждут конкретных решений по прекращению военных действий на территории республики, передает РИА Новости.

    «Самое главное — вывод с территории Сирии всех находящихся там военных формирований США и европейской коалиции, и все других, которые просто оккупировали часть территории Сирии», — уточнил он.

    Напомним, ранее дипломатическое ведомство Казахстана сообщило, что все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в четвертому раунде переговоров. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.