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ЛНР: ВСУ танками демонстративно раздавили картошку в огороде возмущенных жителей Донбасса
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    ЛНР: ВСУ танками демонстративно раздавили картошку в огороде возмущенных жителей Донбасса

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    ЛНР: ВСУ танками демонстративно раздавили картошку в огороде возмущенных жителей Донбасса

    Луганск, 13 мая. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе оборудуют позиции военной техники прямо на огородах местных жителей.

    По словам подполковника, украинские военные подвергают опасности жителей населенного пункта Золотое, а также лишают их средств к существованию. Так, в данном районе технику размещают прямо на приусадебных участках жилых домов. При этом продолжаются грабежи и поборы стороны военнослужащих ВСУ.

    Марочко отметил, что «ВСУ-шники» из 14-й отдельной механизированной бригады демонстративно танком передавили высаженный картофель после того, как один из местных жителей попросил убрать танк ВСУ с огорода для высадки овощей.

    Напомним, ранее сообщалось, что многоэтажный жилой дом в городе Докучаевск был обстрелян украинскими силовиками.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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