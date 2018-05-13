ЛНР: ВСУ танками демонстративно раздавили картошку в огороде возмущенных жителей Донбасса

Луганск, 13 мая. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе оборудуют позиции военной техники прямо на огородах местных жителей.

По словам подполковника, украинские военные подвергают опасности жителей населенного пункта Золотое, а также лишают их средств к существованию. Так, в данном районе технику размещают прямо на приусадебных участках жилых домов. При этом продолжаются грабежи и поборы стороны военнослужащих ВСУ.

Марочко отметил, что «ВСУ-шники» из 14-й отдельной механизированной бригады демонстративно танком передавили высаженный картофель после того, как один из местных жителей попросил убрать танк ВСУ с огорода для высадки овощей.

Напомним, ранее сообщалось, что многоэтажный жилой дом в городе Докучаевск был обстрелян украинскими силовиками.