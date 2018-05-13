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Четвертый день рождения: более 30 тысяч человек посетили концерт российских артистов в Луганске
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    Четвертый день рождения: более 30 тысяч человек посетили концерт российских артистов в Луганске

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    Четвертый день рождения: более 30 тысяч человек собрались на концерт российских артистов в Луганске

    Концерт в честь четвертой годовщины образования ЛНР собрал на Театральной площади Луганска свыше 30 тысяч человек.  Поздравить жителей и гостей города приехали популярный российский исполнитель Алексей Гоман, группа «Фабрика» и гармонист «Золотой десятки России» Дмитрий Шилов. Мероприятие посетил и корреспондент Федерального агентства новостей.

    С праздником собравшихся поздравил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

    «Сегодня наш светлый праздник, день Луганской народной республики. День, когда были объявлены  результаты референдума. Наш народ сделал свой выбор и о нем не жалеет. Сегодня у нас концерт с участием российских звезд и, надеюсь, у всех замечательное настроение. Не меньше тридцати тысяч человек пришли на наш концерт и наслаждаются праздником», — заявил Сидоров.

    Четвертый день рождения: более 30 тысяч человек собрались на концерт российских артистов в Луганске

    Алексей Гоман приезжает в Луганск не первый раз. Он пожелал жителям терпения и стойкости.

     «Воля и моральный дух у вас есть», — сказал певец.

    Артист заметил и положительные изменения, которые произошли в республике за эти годы.

    «У вас все хорошо: людей больше, детей больше стало. Удивительно! Мы приезжали сюда в 2015 году, и было как-то грустней, а сейчас все хорошо, видно, что вы освоились и держитесь в этой тяжелой ситуации», — добавил Гоман.

    Четвертый день рождения: более 30 тысяч человек собрались на концерт российских артистов в Луганске

    Продолжился концерт выступлением группы «Фабрика». Участницы коллектива исполнили свои лучшие песни: «Лелик», «Девушки фабричные», «Я тебя зацелую» и другие.

    Одна из участниц группы Александра Савельева пожелала гостям праздника счастья, любви, радости и мира.

    «Нам очень хотелось бы пожелать, чтобы вы всегда верили и хранили в себе светлые ощущения, чтобы у вас были счастье, любовь, радость и был мир», —  рассказала  певица.

    После праздничного концерта для гостей и жителей города начался праздничный фейверк, подаренный главой ЛНР Леонидом Пасечником.

    Автор: Дарья Фролова
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