Четвертый день рождения: более 30 тысяч человек посетили концерт российских артистов в Луганске

Концерт в честь четвертой годовщины образования ЛНР собрал на Театральной площади Луганска свыше 30 тысяч человек. Поздравить жителей и гостей города приехали популярный российский исполнитель Алексей Гоман, группа «Фабрика» и гармонист «Золотой десятки России» Дмитрий Шилов. Мероприятие посетил и корреспондент Федерального агентства новостей.

С праздником собравшихся поздравил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

«Сегодня наш светлый праздник, день Луганской народной республики. День, когда были объявлены результаты референдума. Наш народ сделал свой выбор и о нем не жалеет. Сегодня у нас концерт с участием российских звезд и, надеюсь, у всех замечательное настроение. Не меньше тридцати тысяч человек пришли на наш концерт и наслаждаются праздником», — заявил Сидоров.

Алексей Гоман приезжает в Луганск не первый раз. Он пожелал жителям терпения и стойкости.

«Воля и моральный дух у вас есть», — сказал певец.

Артист заметил и положительные изменения, которые произошли в республике за эти годы.

«У вас все хорошо: людей больше, детей больше стало. Удивительно! Мы приезжали сюда в 2015 году, и было как-то грустней, а сейчас все хорошо, видно, что вы освоились и держитесь в этой тяжелой ситуации», — добавил Гоман.

Продолжился концерт выступлением группы «Фабрика». Участницы коллектива исполнили свои лучшие песни: «Лелик», «Девушки фабричные», «Я тебя зацелую» и другие.

Одна из участниц группы Александра Савельева пожелала гостям праздника счастья, любви, радости и мира.

«Нам очень хотелось бы пожелать, чтобы вы всегда верили и хранили в себе светлые ощущения, чтобы у вас были счастье, любовь, радость и был мир», — рассказала певица.

После праздничного концерта для гостей и жителей города начался праздничный фейверк, подаренный главой ЛНР Леонидом Пасечником.