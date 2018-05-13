Невероятно глупо: эксперт прокомментировал выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии РФ, США и Китая

Москва, 13 мая. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отреагировал на новость телеканала CNBC, в которой сравниваются возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия.

Эксперт напомнил, что за разработками гиперзвукового оружия все наблюдают в течение 20 лет.

«Идут они (разработки — Прим.ред.) сложно, с серьезными сбоями… У американцев гиперзвуковое оружие топчется где-то на рубеже пяти-шести махов. Наше же уже заходит за десять махов», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Баранец назвал лукавством утверждения, что Вашингтон выполняет более серьезную задачу, создавая неядерные ракеты, которые якобы могут точечно поражать небольшие цели, передает RT.

«Чтобы хоть как-то оправдать свое отставание от России, американские аналитики и эксперты лукавят: они говорят, что идут две разные гонки. Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо…», — считает он.

Баранец также подчеркнул, что Россия разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие, в том числе речь идет о «Кинжале».

Он также уверен, что на сегодняшний день Россия в области разработки высокоточного гиперзвукового оружия занимает уверенное первое место, а следом идут КНР и США.

Ранее американский телеканал CNBC сравнил возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия.