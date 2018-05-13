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13 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях
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    13 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях

    В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях. Родителей парижского террориста арестовали. ВСУ за сутки выпустили около 30 мин и снарядов по территории ДНР. В России отмечают День Черноморского флота.
    14:13 13 Мая 2018
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    В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях

    13 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях

    В Индонезии на острове Ява прогремели три взрыва. Жертвами стали шесть человек, еще 13 пострадали. Об этом пишет издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя полиции. По информации газеты, первый теракт произошел недалеко от католической церкви Святой Марии в городе Сурабая, в результате чего погиб один прихожанин и подорвался террорист. По другой информации пострадали 13 человек, среди них двое полицейских. Отмечается, что взрывы также прогремели в протестантской церкви и церкви пятидесятников.

    Родителей парижского террориста арестовали

    13 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях

    Родители преступника, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, арестованы, об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Ранее в местных СМИ говорилось, что полицейские смогли по отпечаткам пальцев установить личность террориста. Им оказался 20-летний выходец из Чечни. Напомним, трагедия произошла 12 мая недалеко от Парижской оперы. В результате нападения один человек скончался. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Ответственность за атаку взяла группировка «Исламское государство»1.

    ВСУ за сутки выпустили около 30 мин и снарядов по территории ДНР

    13 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях

    Украинские военнослужащие сегодня утром открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 30 мин и снарядов. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Отмечается, что по населенному пункту Зайцево выпустили девять мин калибром 120 миллиметров. В настоящее время о жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается. Напомним, ранее в ЛНР также заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

    В России отмечают День Черноморского флота

    13 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Индонезии прогремели взрывы в трех церквях

    День Черноморского флота Военно-морских сил России отмечают 13 мая. Дата была учреждена в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации. На сегодняшний день Черноморский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на море и средство обеспечения обороны на южных рубежах страны. В составе флотилии есть подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная, а также истребительная авиация.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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