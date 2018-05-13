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ДНР: снаряд ВСУ попал в многоэтажный жилой дом при обстреле Докучаевска
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    ДНР: снаряд ВСУ попал в многоэтажный жилой дом при обстреле Докучаевска

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    ДНР: снаряд ВСУ попал в многоэтажный жилой дом при обстреле Докучаевска

    Донецк, 13 мая. Многоэтажный жилой дом в городе Докучаевск был обстрелян украинскими силовиками. Об этом сообщает в воскресенье Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявления начальника пресс-службы Вооруженных сил Донецкой народной республики Даниила Безсонова.

    По его словам, очередную атаку на жителей Докучаевска совершили накануне «военные преступники из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием Клочкова».

    «В результате обстрела в направлении жилого массива города, отмечено попадание в квартиру многоэтажного жилого дома по улице Ватутина, 11», — сказал Безсонов.

    По информации ДАН, после атаки ВСУ у дома оказались повреждены стены, двери и стекла.

    Напомним, ранее сообщалось, что двое мирных жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки

    Автор: Тимур Румянцев
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