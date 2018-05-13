«Потуги провалились»: МИД РФ отреагировал на украинскую вакханалию в День Победы

Москва, 13 мая. В МИД России прокомментировали празднование Дня Победы на Украине, отметив, что киевские власти в очередной раз попытались вывернуть наизнанку значение великой для народов обеих стран даты 9 Мая и перекроить историю на националистический лад

Продолжение подобной политики официальным Киевом в МИД объясняют тем, что колоссальное историческое наследие является «костью в горле» для нынешних политических деятелей Украины. Выступления 9 Мая лидера государства Петра Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия в российского ведомстве назвали оскорбительными выпадами в адрес Кремля.

«Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты», — заметили в министерстве.

Более того, в дипведомстве отметили, что извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, а также обеление и восхваление Киевом памяти пособников фашистов из числа запрещенной в России УПА1, по сути представляет собой попросту глумление над памятью народа Украины.

Не отставали от киевского руководства и активисты неонационалистических движений. В частности, в МИД напомнили о нападении на главу Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Дипломату угрожали физической расправой вплоть до убийства. Была атакована и украинская правозащитница Елена Бережная, глумились «патриоты» и над ветеранами и пожилыми людьми. В тот же день националисты устроили блокаду местного телеканала «Интера». За трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы его здание даже собирались поджечь.Досталось 9 Мая и российским журналистам, которых сотрудники СБУ выдворили обратно на родину, объяснив «отворот-поворот» борьбой с «российской пропагандой».

И во время всех этих преступных действий полиция занималась тем, что занималась задержанием людей, вышедших на улицы с запрещенной на Украине советской символикой. Отметим, что за подобную «службу» украинских стражей порядка в тот день «бурно благодарили» местные жители, с возмущением заметив, что вместо реальной работы они занимаются погоней за флагами.

Украинские правоохранители вместо выполнения своих непосредственных обязанностей рыскали в поисках запрещенной советской символики, составляя на носивших ее людей протоколы. Служба безопасности Украины без суда и следствия выдворила с территории страны едва ступивших на киевскую землю российских журналистов под предлогом борьбы

«Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях», — подчеркнули в МИД РФ.

При этом, как подчеркнули в министерстве, как это не прискорбно для Киева, все эти «потуги»по дискредитации Дня Победы провалились: «9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях. «Такое мужество достойно искреннего уважения», — заявили российские дипломаты.

Это, по их словам, подтверждает, что националистическая «прививка», которую Порошенко пытается поставить украинцам, с каждым разом увеличивая дозу, уже не действует.

«Убеждены, что все их попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал», — резюмировали в МИД РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.