«Нас никто не сможет разъединить»: глава ЛНР и российские политики поздравили Луганск с Днем республики

Луганск, 13 мая. В четвертую годовщину провозглашения ЛНР жителей и гостей Луганска приехали поздравить депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин и президент Луганского землячества Сергей Пантелеев в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы все видим, что наша республика движется вперед, становится сильнее и развивается. Все это благодаря нашему единству, нашей стойкости. С уверенностью можно сказать, что в 2014 году мы сделали правильный выбор», — сказал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

В ходе праздничного концерта с участием российских звезды, к поздравлениям присоединился председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

«ДНР плечом к плечу с ЛНР с 2014 года идем шаг за шагом к победе. Уверен, что мы двигаемся в правильном направлении», — сказал он.

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что четыре года назад ЛНР не допустила распространения фашизма. Он добавил, что россияне и жители Донбасса связаны историей и братскими узами.

«Нас никто не сможет разъединить. У нас с вами заложен ген победителей. Вы — тот народ, которому нужно низко поклониться. Россия вас никогда не бросала и не бросит, потому что мы вместе и у нас одна кровь», — пообещал Водолацкий.

А президент Луганского землячества в Москве Сергей Пантелеев добавил, что праздник и судьба ЛНР с земляками из России — общие.