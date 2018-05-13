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«Нас никто не сможет разъединить»: глава ЛНР и российские политики поздравили Луганск с Днем республики
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    «Нас никто не сможет разъединить»: глава ЛНР и российские политики поздравили Луганск с Днем республики

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    «Нас никто не сможет разъединить»: глава ЛНР и российские политики поздравили Луганск с Днем республики

    Луганск, 13 мая. В четвертую годовщину провозглашения ЛНР жителей и гостей Луганска приехали поздравить депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин и президент Луганского землячества Сергей Пантелеев в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы все видим, что наша республика движется вперед, становится сильнее и развивается. Все это благодаря нашему единству, нашей стойкости. С уверенностью можно сказать, что в 2014 году мы сделали правильный выбор»,  — сказал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

    В ходе праздничного концерта с участием российских звезды, к поздравлениям присоединился председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. 

    «ДНР плечом к плечу с ЛНР с 2014 года идем шаг за шагом к победе. Уверен, что мы двигаемся в правильном направлении», — сказал он. 

    «Нас никто не сможет разъединить»: глава ЛНР и российские политики поздравили Луганск с Днем республики

    Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что четыре года назад ЛНР не допустила распространения фашизма. Он добавил, что россияне и жители Донбасса связаны историей и братскими узами.

    «Нас никто не сможет разъединить. У нас с вами заложен ген победителей. Вы — тот народ, которому нужно низко поклониться. Россия вас никогда не бросала и не бросит, потому что мы вместе и у нас одна кровь»,  — пообещал Водолацкий.

    А президент Луганского землячества в Москве Сергей Пантелеев добавил, что праздник и судьба ЛНР с земляками из России — общие. 

    «Знайте, что ваш праздник – это наш праздник, ваша борьба – это наша борьба, ваша судьба – это наша судьба», — сказал российский политик. 

    Автор: Дарья Фролова
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